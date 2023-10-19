Поздняков заявил, что важно найти внебюджетный источник финансирования для ОКР

Глава организации отметил, что ОКР не смог продлить контракт со спонсором

ПЕРМЬ, 19 октября. /ТАСС/. Олимпийскому комитету России (ОКР) важно изыскать внебюджетный источник финансирования, который позволил бы воспитывать спортивный резерв. Об этом на заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта на форуме "Россия - спортивная держава" рассказал президент ОКР Станислав Поздняков.

"На данный момент ОКР лишен де-факто возможности выступать на Олимпийских играх, и маркетинговая стоимость снижается, нам не удалось продлить контракт с нашим спонсором. В таких условиях мы вынуждены сокращать наши проекты, штат сотрудников и финансирование федераций. Мы сталкиваемся с проблемой обеспечения спортивного резерва. Что касается поддержки действующих спортсменов, ОКР изыскал ресурсы для участников Олимпийских игр, которые были несправедливо отстранены от участия", - отметил Поздняков.

12 октября исполком Международного олимпийского комитета (МОК) отстранил ОКР до дальнейшего уведомления в связи с включением в состав комитета олимпийских советов Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. "У нас не было иллюзий относительно перспектив выступления нашей централизованной команды на Олимпиаде, коллеги из Лозанны выбрали сторону политизированного конфликта. Мы уверены: уважительное отношение к российскому спорту будет обязательно восстановлено, когда мы вернемся к полноценным выступлениям, наши команды должны быть способны. Мы понимаем проблемы, которые должны быть решены уже сегодня. ОКР обладает необходимой экспертизой, опытом из знанием", - сказал глава ОКР.

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. 28 марта нынешнего года исполком МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. При этом российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Вопрос допуска к ним спортсменов из России и Белоруссии остается открытым.

Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава" проводится с 2009 года, его принимали Москва, Казань, Саранск, Якутск, Чебоксары, Доброград, Ульяновск, Нижний Новгород и Кузбасс. В этом году форум проходит в Перми (19-22 октября).