Кремлев попросил Путина поручить разработать механизм блокирования онлайн-казино

Изначально планировалось, что в проект единого регулятора азартных игр войдут лотереи, казино и интернет-игры, отметил Умар Кремлев

ПЕРМЬ, 19 октября. /ТАСС/. Президент Федерации бокса России Умар Кремлев попросил президента РФ Владимира Путина поручить разработать механизм блокирования онлайн-казино, чтобы увеличить объем отчислений на физическую культуру и спорт от легальных букмекеров и лотерей.

"Когда проект Единого регулятора азартных игр делался, планировалось, что туда войдут все азартные игры - лотереи, казино, интернет-игры, - сказал Кремлев на заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. - Сегодня букмекерская деятельность доказала и показала, что работает эффективно. К сожалению, есть интернет-казино, в которых более 200 млрд рублей сегодня выводят. Как они работали, так и продолжают работать - отсутствует регулятор. Хотелось бы, чтобы [онлайн-казино] вошли в систему единого регулятора, и мы могли все это блокировать. Таким образом увеличиться объем от лотерей и букмекеров по отчислениям на спорт".

Единый регулятор азартных игр (ЕРАИ) был создан 23 июня 2021 года в целях повышения эффективности государственного надзора за организацией и проведением азартных игр и обеспечения внебюджетного финансирования спорта в России.