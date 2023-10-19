Гуляев считает, что возврат к спортивным парадам усилит патриотическое воспитание россиян

Глава Международной ассоциации бокса Умар Кремлев на форуме "Россия - спортивная держава" выступил с предложением объявить следующий год Годом спорта и вернуть традицию проведения спортивных парадов на Красной площади

ПЕРМЬ, 19 октября. /ТАСС/. Идея возобновить проведение в России парадов спортсменов преследует задачу усиления патриотического воспитания граждан РФ. Такое мнение ТАСС в кулуарах форума "Россия - спортивная держава" высказал президент Союза конькобежцев России, олимпийский чемпион 1988 года Николай Гуляев.

"Без прошлого нет будущего, и если вспомнить великое и могучее государство Советский Союз, то парады физкультурников проводились постоянно, в том числе на Красной площади, - заметил Гуляев. - И вся страна, затаив дыхание, наблюдала тогда, как молодые и стройные граждане СССР шли красивым шагом по главной площади своей страны. Это добавляло энтузиазма и веры в светлое будущее как у самих марширующих, так и у миллионов зрителей".

На форуме "Россия - спортивная держава" глава Международной ассоциации бокса Умар Кремлев выступил с предложением объявить следующий год Годом спорта и вернуть традицию проведения спортивных парадов на Красной площади. Президент России Владимир Путин назвал это предложение хорошей идеей.

"Очень важно сделать это грамотно, с душой. Большинство спортсменов остаются патриотами, которые реально гордятся своей страной и отдадут все для того, чтобы в честь их побед звучал гимн России. Проведение спортивных парадов - это важная составляющая патриотического воспитания и пропаганды. Я думаю, именно поэтому президент нашей страны поддержал идею возобновления спортивных парадов", - считает глава Союза конькобежцев России.

"Парады нужны не для того, чтобы в очередной раз напомнить о величии российского спорта. Ведь об этом и так весь мир знает, несмотря на усилия некоторых деятелей стереть наших атлетов из мировой спортивной истории. Но ни у каких Бахов этого не получится", - заключил Гуляев.

Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава" проводится с 2009 года, его принимали Москва, Казань, Саранск, Якутск, Чебоксары, Доброград, Ульяновск, Нижний Новгород и Кузбасс. В этом году форум проходит в Перми.