Этническая дискриминация в спорте и регулирование онлайн-игр. О чем говорил Путин в Перми

Российские спортсмены подвергаются этнической дискриминации, когда сталкиваются с политическими требованиями при отборе на Олимпиаду, заявил президент РФ Владимир Путин на международном форуме "Россия - спортивная держава" в Перми.

Позднее на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта глава государства поддержал идею регулировать сферу компьютерных игр, отметил "признаки вырождения" в международных спортивных объединениях и призвал остановить "дельцов от хоккея", которые вывозят талантливых молодых игроков из России.

ТАСС собрал основные заявления Путина.

Об Олимпиаде

Подходы Международного олимпийского комитета в вопросе допуска на Олимпиаду противоречат самой природе спорта: "Некоторые чиновники от спорта присвоили себе право определять, на кого она распространяется, эта Олимпийская хартия, а на кого нет".

"Мы узнали, что приглашение на [Олимпийские] игры - это не безусловное право лучших спортсменов, а некая "привилегия", и заслужить ее можно не спортивными результатами, а какими-то политическими жестами, которые к спорту вообще не имеют никакого отношения, и что сами Игры могут использоваться как инструмент политического давления в отношении людей, которые и к политике-то никакого отношения не имеют". Это "грубая и по факту расистская, этническая дискриминация".

О политике в спорте

"Спортивные движения создавались не для того, чтобы участвовать в каких-то политических передрягах, а для того, чтобы объединять людей. Если идти по этой логике, то тогда сейчас нужно чуть ли не половину арабских стран исключить из спортивного движения, и Израиль надо исключить". "Еще непонятно, кто там и что делает, а ограничения в виде спорта, судя по тому, что происходило в последнее время, могут незамедлительно последовать".

"Не нужно замыкаться в те форматы, которые были захвачены в свое время людьми при нашем попустительстве. А сегодня [эти люди] пользуются монополией, извращая сам дух спортивных международных соревнований".

Спорт должен объединять людей, но "сейчас его используют для того, чтобы продвигать узкокорыстные политические интересы". "Это пройдет, сто процентов. Эта пена слетит. Время нужно, конечно".

О вырождении спортивных организаций

Мировой спорт сейчас "очень зависит от бизнеса, а бизнес зависит от властей различного уровня, политических структур различных стран": "То, что происходит в современных международных спортивных организациях, - это признаки вырождения".

Чтобы спорт остался инструментом международного общения, его необходимо демократизировать, сейчас в этой сфере "в высшей степени востребованы" новые организационно-правовые формы: "Потому что эти формы, лиги, ассоциации, объединения, клубы - они, безусловно, будут подрывать сложившуюся систему монополий международного чиновничества на международный спорт и международное общение в сфере спорта".

О массовом спорте

К 2030 году систематически заниматься спортом должны 70% россиян, необходимо сделать спорт нормой жизни для 93 млн человек.

Об отчислениях на развитие спорта

Необходимо увеличить сумму отчислений от лотерей, которая направляется на развитие спорта.

Кроме того, следует передавать на эти цели доходы от акцизов: "Нужно рассмотреть вместе с Минфином, сколько у нас идет от этих акцизов - на вино, на водку, на коньяк, на табак - отчислений на спорт".

В целом доходы от акцизов "должны идти на реабилитацию тех, кто употребляет [алкоголь и табак], и тех, которые не должны употреблять, - подрастающее поколение".

О компьютерных играх

Путин согласился с предложением президента Международной ассоциации бокса Умара Кремлева о регулировании рынка онлайн-игр, как азартных, так и компьютерных, которые в том числе "пропагандируют очень антигосударственные ценности": "Действительно, сервера должны у нас находиться. Мы любим и Канаду, и США, но зарабатывать-то на нас, тем более в таком негативном ключе, зачем мы это разрешаем?"

О "дельцах от хоккея"