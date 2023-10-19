Этническая дискриминация в спорте и регулирование онлайн-игр. О чем говорил Путин в Перми

Российские спортсмены подвергаются этнической дискриминации, когда сталкиваются с политическими требованиями при отборе на Олимпиаду, заявил президент РФ Владимир Путин на международном форуме "Россия - спортивная держава" в Перми.
Позднее на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта глава государства поддержал идею регулировать сферу компьютерных игр, отметил "признаки вырождения" в международных спортивных объединениях и призвал остановить "дельцов от хоккея", которые вывозят талантливых молодых игроков из России.
ТАСС собрал основные заявления Путина.
Об Олимпиаде
- Подходы Международного олимпийского комитета в вопросе допуска на Олимпиаду противоречат самой природе спорта: "Некоторые чиновники от спорта присвоили себе право определять, на кого она распространяется, эта Олимпийская хартия, а на кого нет".
- "Мы узнали, что приглашение на [Олимпийские] игры - это не безусловное право лучших спортсменов, а некая "привилегия", и заслужить ее можно не спортивными результатами, а какими-то политическими жестами, которые к спорту вообще не имеют никакого отношения, и что сами Игры могут использоваться как инструмент политического давления в отношении людей, которые и к политике-то никакого отношения не имеют". Это "грубая и по факту расистская, этническая дискриминация".
О политике в спорте
- "Спортивные движения создавались не для того, чтобы участвовать в каких-то политических передрягах, а для того, чтобы объединять людей. Если идти по этой логике, то тогда сейчас нужно чуть ли не половину арабских стран исключить из спортивного движения, и Израиль надо исключить". "Еще непонятно, кто там и что делает, а ограничения в виде спорта, судя по тому, что происходило в последнее время, могут незамедлительно последовать".
- "Не нужно замыкаться в те форматы, которые были захвачены в свое время людьми при нашем попустительстве. А сегодня [эти люди] пользуются монополией, извращая сам дух спортивных международных соревнований".
- Спорт должен объединять людей, но "сейчас его используют для того, чтобы продвигать узкокорыстные политические интересы". "Это пройдет, сто процентов. Эта пена слетит. Время нужно, конечно".
О вырождении спортивных организаций
- Мировой спорт сейчас "очень зависит от бизнеса, а бизнес зависит от властей различного уровня, политических структур различных стран": "То, что происходит в современных международных спортивных организациях, - это признаки вырождения".
- Чтобы спорт остался инструментом международного общения, его необходимо демократизировать, сейчас в этой сфере "в высшей степени востребованы" новые организационно-правовые формы: "Потому что эти формы, лиги, ассоциации, объединения, клубы - они, безусловно, будут подрывать сложившуюся систему монополий международного чиновничества на международный спорт и международное общение в сфере спорта".
О массовом спорте
- К 2030 году систематически заниматься спортом должны 70% россиян, необходимо сделать спорт нормой жизни для 93 млн человек.
Об отчислениях на развитие спорта
- Необходимо увеличить сумму отчислений от лотерей, которая направляется на развитие спорта.
- Кроме того, следует передавать на эти цели доходы от акцизов: "Нужно рассмотреть вместе с Минфином, сколько у нас идет от этих акцизов - на вино, на водку, на коньяк, на табак - отчислений на спорт".
- В целом доходы от акцизов "должны идти на реабилитацию тех, кто употребляет [алкоголь и табак], и тех, которые не должны употреблять, - подрастающее поколение".
О компьютерных играх
- Путин согласился с предложением президента Международной ассоциации бокса Умара Кремлева о регулировании рынка онлайн-игр, как азартных, так и компьютерных, которые в том числе "пропагандируют очень антигосударственные ценности": "Действительно, сервера должны у нас находиться. Мы любим и Канаду, и США, но зарабатывать-то на нас, тем более в таком негативном ключе, зачем мы это разрешаем?"
О "дельцах от хоккея"
- "Надо понять, что нам делать с этими дельцами от хоккея, которые ребятишек еще со спортивных школ отбирают и тащат за границу. Ясно, что у нас свободная страна, ясно, что каждый человек делает свой выбор, и мы не должны этому мешать. Но ясно также и то, что это бизнес".