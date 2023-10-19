Российская команда выиграла Суперкубок Единой континентальной лиги по баскетболу 3х3

В финале команда Inanomo обыграла Krupanj из Сербии

ПЕРМЬ, 19 октября. /ТАСС/. Российская команда Inanomo со счетом 22:13 обыграла сербский коллектив Krupanj в финале Суперкубка Единой континентальной лиги по баскетболу 3х3. Турнир прошел в Перми в рамках XI Международного спортивного форума "Россия - спортивная держава".

Ранее в полуфинале россияне со счетом 21:11 обыграли команду "Минск-Беларусь". На групповом этапе будущие победители турнира оказались сильнее казахстанского коллектива ANTA (21:13), Huifu из Китая (22:6), а также обыграли Krupanj (22:18).

В соревновании приняли участие команды из России, Белоруссии, Бразилии, Италии, Казахстана, Китая, Сербии. Победитель получил денежный приз в размере 3 млн рублей и право выступить в следующем сезоне Единой континентальной лиги. Турнир прошел на сцене Театра-Театра и был стилизован под спектакль.

Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава" проводится с 2009 года, его принимали Москва, Казань, Саранск, Якутск, Чебоксары, Доброград, Ульяновск, Нижний Новгород и Кузбасс.