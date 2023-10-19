Российский тренер Воробьев отправится в клуб НХЛ "Ванкувер" на ряд матчей

Как сообщил ТАСС специалист, он поедет в канадский клуб на домашнюю серию игр команды

МОСКВА, 19 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Тренер Илья Воробьев поедет в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Ванкувер" для работы на нескольких ближайших матчах команды. Об этом ТАСС сообщил Воробьев.

"Я поеду в "Ванкувер" на домашнюю серию игр этой команды", - сказал Воробьев.

В ближайшее время "Ванкувер" проведет выездные матчи с 20 по 25 октября с "Тампой", "Флоридой" и "Нэшвиллом". Следующие игры канадский клуб проведет дома с 28 октября по 1 ноября с "Сент-Луисом", "Рейнджерс" и "Нэшвиллом".

Последним местом работы 48-летнего Воробьева был клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Металлург" в сезоне-2022/23. Вместе с магнитогорской командой он в 2014 году выиграл Кубок Гагарина как ассистент главного тренера Майка Кинэна. В 2016 году Воробьев выиграл плей-офф КХЛ с "Металлургом" будучи главным тренером, в 2017 и 2022 годах выводил команду в финал Кубка Гагарина. В 2018-2019 годах Воробьев возглавлял сборную России, которая при нем стала бронзовым призером чемпионата мира 2019 года.

В "Ванкувере" ассистентом главного тренера Рика Токкета работает Сергей Гончар, который входил в тренерский штаб олимпийской сборной России на Играх 2022 года. Также в НХЛ в качестве ассистента главного тренера в "Нью-Джерси" работает Сергей Брылин, а тренером вратарей в "Сан-Хосе" - Евгений Набоков.