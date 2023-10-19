Европейская федерация гандбола перенесла матчи сборной Израиля в отборе на чемпионат мира

Матчи команды со сборной Люксембурга были запланированы на 1 и 5 ноября

ТАСС, 19 октября. Европейская федерация гандбола (EHF) перенесла два матча мужской сборной Израиля в отборочном турнире на чемпионат мира 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба EHF.

На первом этапе квалификации к чемпионату мира сборная Израиля должна встретиться с командой Люксембурга. Матчи были запланированы на 1 и 5 ноября. Сообщается, что новые даты игр будут объявлены позднее.

Чемпионат мира по гандболу пройдет с 9 по 27 января 2025 года в Дании, Норвегии и Хорватии.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан. Погибли более 3,4 тыс. палестинцев, ранены свыше 12 тыс., с израильской стороны жертвами конфликта стали до 1,5 тыс. человек, более 4,2 тыс. получили ранения.