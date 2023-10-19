"Родина" обыграла "Арсенал" и вышла в шестой раунд "пути регионов" Кубка России

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу московской команды

ТАСС, 19 октября. Московская "Родина" со счетом 2:1 обыграла тульский "Арсенал" в матче пятого раунда "пути регионов" Фонбет - Кубка России по футболу. Встреча прошла в Туле.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Максим Турищев (53-я минута) и Амур Калмыков (71). У проигравших отличился Дмитрий Барков (13).

В другом матче четверга тольяттинский "Акрон" со счетом 3:0 разгромил ярославский "Шинник". Ранее в шестой раунд "пути регионов" Кубка России вышли владивостокское "Динамо", астраханский "Волгарь", подмосковные "Химки", таганрогский "Форте", новороссийский "Черноморец" и "СКА-Хабаровск". Жеребьевка шестого раунда состоится 20 октября, победители противостояний сыграют в плей-офф "пути регионов".

По регламенту Кубка России 16 клубов Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) на групповом этапе проведут по шесть матчей. Команды, которые займут первые два места в своих группах, попадут в плей-офф "пути РПЛ", ставшие третьими отправятся в плей-офф "пути регионов", а расположившиеся на четверых местах клубы завершат выступление в турнире. В "пути регионов" команды сразу играют по нокаут-системе. После шестого раунда сильнейшие команды выйдут в плей-офф "пути регионов".

На каждой стадии плей-офф "пути РПЛ", за исключением его финала, проигравшая команда будет опускаться в соответствующую стадию плей-офф "пути регионов". Команды из плей-офф "пути регионов" покинут турнир после первого поражения. Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА, который в суперфинале прошлого турнира обыграл "Краснодар" (1:1, 6:5 - по пенальти).