19 октября, 19:59
Мировой футбол

Пропавший футболист "Милана" Робак вышел на связь

Нападающий, выступающий на правах аренды за "Норрчёпинг", не выходил на связь две недели

ТАСС, 19 октября. Нападающий итальянского футбольного клуба "Милан" швед Эмиль Робак, который с марта 2023 года выступает за шведский "Норрчёпинг" на правах аренды, нашелся, после того как две недели не выходил на связь. Об этом сообщает шведская газета Expressen со ссылкой на спортивного директора клуба Тони Мартинссона.

Ранее Мартинссон рассказал газете Norrkopings Tidningar о пропаже игрока. В материале Expressen указано, что с футболистом также общалась его мать. Она сообщила, что Робаку не угрожает опасность, но не стала объяснять причины его отсутствия.

Робаку 20 лет. В текущем сезоне чемпионата Швеции он провел три матча. В составе "Милана" шведский нападающий принял участие в одном матче. Арендное соглашение "Милана" с "Норрчёпингом" истекает в начале ноября 2023 года. 

Теги:
Мировой футбол
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