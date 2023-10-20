Представитель Евролиги предложил России организовать футбольную лигу со странами Азии

Российские команды из-за санкций не могут участвовать в соревнованиях УЕФА

ПЕРМЬ, 20 октября. /ТАСС/. Россия могла бы организовать профессиональную футбольную лигу вместе с Китаем, странами арабского мира и Индией. Такое мнение на панельной дискуссии "Мир с Россией: новые форматы международного спортивного сотрудничества" на международном форуме "Россия - спортивная держава" в Перми высказал исполнительный директор тренерского совета баскетбольной Евролиги Горан Сашич.

"Санкции Международного олимпийского комитета, Международной федерации футбола - список можно продолжать бесконечно, что тоже очень странно. У нас есть американские структуры по восточным единоборствам - они не накладывали санкции, у нас есть Ассоциация теннисистов-профессионалов, при этом организаторы Уимблдона заставляли спортсменов России и Белоруссии отказаться от своих взглядов и это абсурдные требования. У нас тема - мир с Россией, новые форматы, - сказал Сашич. - Сейчас футбольный союз намеревается участвовать в азиатских играх. Думаю, Российскому футбольному союзу нужно об этом задуматься, может, они в будущем будут в них участвовать".

"Вы можете организовать профессиональную лигу, может, между Россией, Китаем, странами арабского мира и Индией, и иметь достаточно регулярный формат соревнований", - добавил он.

Российские команды из-за санкций не могут участвовать в соревнованиях Союза европейских футбольных ассоциаций.