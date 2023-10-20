Поздняков заявил о сокращении олимпийского резерва в регионах

В работе общероссийских спортивных федераций происходит деформация, отметил глава Олимпийского комитета России

ПЕРМЬ, 20 октября. /ТАСС/. Идет тенденция к сокращению олимпийского резерва в регионах РФ. Такое мнение на круглом столе "Российское олимпийское движение: вызовы и перспективы" на международном форуме "Россия - спортивная держава" в Перми высказал президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

"Мы вынуждены констатировать, что у нас происходит деформация в работе общероссийских спортивных федераций, она вызвана разными факторами. Первый - незаконные санкции к российскому спорту. Это вынуждает нас трансформировать систему спортивного календаря, - сказал Поздняков. - Второе - это сокращение государственного финансирования спорта высших достижений. Это сокращение регионального развития олимпийского резерва. Мы вынуждены сокращать финансирование по собственными программам взаимодействия".