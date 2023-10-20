Поздняков отметил нехватку времени для создания альтернативы международным соревнованиям

В феврале 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях

ПЕРМЬ, 20 октября. /ТАСС/. Международные соревнования необходимо заменить внутренними, однако для этого не всегда хватает времени, сил и специалистов. Об этом на панельной сессии "Российское олимпийское движение: вызовы и перспективы" в рамках международного спортивного форума "Россия - спортивная держава" рассказал глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

"Необходимо международный календарь заменить соревнованиями в России. Для этого не всегда хватает сил, времени и специалистов", - сказал Поздняков.

28 февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. 28 марта нынешнего года исполком МОК выступил с предложением допускать российских и белорусских спортсменов до участия в турнирах в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий.

После введения санкций в России прошла летняя Спартакиада сильнейших спортсменов. В 2024 году в России пройдет зимняя Спартакиада, а также Игры стран БРИКС и "Игры будущего".

Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава" проводится с 2009 года, его принимали Москва, Казань, Саранск, Якутск, Чебоксары, Доброград, Ульяновск, Нижний Новгород и Кузбасс. В этом году форум проходит в Перми (19-22 октября).