Дефицит финансирования на спортивную подготовку составил почти 4 млрд рублей

Дефицит финансирования у федераций по летним видам спорта составил 3,07 млрд рублей, по зимним видам спорта - 857,7 млн

ПЕРМЬ, 20 октября. /ТАСС/. Общий дефицит финансирования на спортивную подготовку в России за период со второго полугодия 2022 года по октябрь 2023-го составил 3,9 млрд рублей. Об этом генеральный директор Олимпийского комитета России Владимир Сенглеев сообщил на круглом столе "Российское олимпийское движение: вызовы и перспективы" на международном форуме "Россия - спортивная держава" в Перми.

Дефицит финансирования федераций по летним видам спорта составил 3,07 млрд рублей, по зимним видам спорта - 857,7 млн рублей. Основные команды сборной России недосчитались 2,715 млрд рублей: по летним видам спорта - 2,187 млрд рублей, по зимним - 528 млн рублей. Дефицит финансирования резервных команды сборной России составил 1,217 млрд: по летним видам спорта - 883 млн рублей, по зимним - 397,7 млн рублей.

28 февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. 28 марта нынешнего года исполком МОК выступил с предложением допускать российских и белорусских спортсменов до участия в турнирах в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий.

В новость внесена правка (11:56 мск) - передается с исправлением формулировок во втором абзаце, верно - дефицит финансирования основных и резервных команд