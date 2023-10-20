В Минспорте России не видят проблемы в участии украинских спортсменов в "Играх будущего"

Соревнования пройдут в Казани с 23 февраля по 3 марта 2024 года

ПЕРМЬ, 20 октября. /ТАСС/. Украинские спортсмены смогут при наличии желания и возможности принять участие в "Играх будущего". Об этом журналистам в кулуарах форума "Россия - спортивная держава" заявил заместитель министра спорта РФ Азат Кадыров.

"Мы не видим проблем, соревнования имеют клубный формат, - сказал Кадыров. - Пожалуйста. Если есть клуб или ребята, которые в составе какой-то команды в клубе задействованы, мы не видим проблем. Пусть приезжают, участвуют, соревнуются".

Первые "Игры будущего" пройдут в Казани с 23 февраля по 3 марта 2024 года, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.

Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава" проводится с 2009 года, его принимали Москва, Казань, Саранск, Якутск, Чебоксары, Доброград, Ульяновск, Нижний Новгород и Кузбасс. В этом году форум проходит в Перми.