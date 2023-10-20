Вяльбе назвала главные проблемы в развитии лыжных гонок в России

Елена Вяльбе подчеркнула, что говорить о широкой доступности для занятий лыжными гонками преждевременно

ПЕРМЬ, 20 октября. /ТАСС/. Недостаточная развитость инфраструктуры и высокая цена на инвентарь препятствуют тому, чтобы российские дети занимались лыжными гонками на высоком уровне. Об этом заявила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе, выступая на круглом столе "Проекты развития и популяризации зимних видов спорта" в рамках форума "Россия - спортивная держава" в Перми.

"Из-под палки великим никто не становится. Желание самого человека, наверное, превалирует, - сказала Вяльбе. - Что касается меня, то мы все-таки дети СССР, во всех снежных регионах у нас были уроки физкультуры на лыжах. Сейчас очень в редких регионах такое есть".

Вяльбе подчеркнула, что говорить о широкой доступности для занятий лыжными гонками преждевременно. "Если ты выступаешь на соревнованиях российского уровня, то, безусловно, такие лыжи для какой-то высокой цели стоят от 90 тыс. рублей. Иногда это родителей останавливает, потому что детские спортивные школы не могут таким инвентарем обеспечить", - отметила глава ФЛГР.

"Почти 1,2 млн тех, кто официально занимаются лыжами, - продолжила Вяльбе. - Я считаю, это огромная армия, но всегда хочется больше и больше. Я отвечаю за спорт высших достижений, и мне нужно, чтобы у нас были новые чемпионы: новые Вяльбе, Сметанины, Зимятовы, Большуновы. Еще лучше, если они будут лучше тех людей, которых я назвала".

Старые спортшколы и отсутствие освещения

Еще одной проблемой, по мнению Вяльбе, является отсутствие развитой инфраструктуры для занятий детскими лыжными гонками. "Зимой короткий день, кататься негде, потому что начинает рано темнеть. Дети и родители не успевают вернуться со школы. Очень мало регионов, где есть освещенные трассы. Очень устаревшая материально-техническая база, как инвентарь, так и лыжные базы. Не говорю даже о каких-то стадионах, именно те лыжные базы, куда приходят дети после школы", - подчеркнула она.

"В той детской спортивной школе, куда я когда-то пришла, ничего не изменилось, - отметила Вяльбе. - Ничего нового, даже лыжи стоят еще те, на которых каталась когда-то даже я. В таких условиях дети не могут тренироваться, это глобальная проблема для всей нашей страны".

По словам Вяльбе, развитие спорта в регионах во многом зависит от руководителей. "Если в регионе первое лицо заинтересовано, [то спорт развивается], но первостепенными задачами является строительство больниц, школ, В больницу реже будут обращаться, если дети будут заниматься в спортом. Не хочу обидеть какие-то виды спорта, которыми занимаются в залах, - игровые виды, борьба, бокс, шахматы - но улица делает человека более здоровым", - резюмировала глава ФЛГР.

Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава" проводится с 2009 года, его принимали Москва, Казань, Саранск, Якутск, Чебоксары, Доброград, Ульяновск, Нижний Новгород и Кузбасс. Деловая программа форума в Перми завершится 21 октября.