Руководитель проекта "Игры будущего" рассказал о степени готовности к турниру

Игорь Столяров рассказал, что процесс подготовки располагается на финишной прямой

ПЕРМЬ, 20 октября. /ТАСС/. Подготовка к организации международного турнира "Игры будущего" вышла на финишную прямую. Об этом ТАСС в кулуарах форума "Россия - спортивная держава" сообщил руководитель проекта "Игры будущего" Игорь Столяров.

"У нас финишная прямая, не просрочена ни одна точка из двух тысяч. Мелкие огрехи есть, но принципиально ни одна из основных вех, которые мы себе поставили в рамках проектного управления, не просрочена. Это очень отрадно", - сказал Столяров.

"Мы перенесли хоккей, не стали делать его частью десятых фиджитал-игр, потому что объект занят. Мы перенесли его на ноябрь, предварительно, 20-22 ноября [пройдут соревнования], фактически - это 11-е тестовые мероприятия, будет только хоккей. Мы хотим протестировать, чтобы быть на сто процентов уверенными, будем тестировать трансляцию, сервисы. А еще нам нужно закончить чемпионат России по фиджитал-хоккею, мы обязаны завершить эти соревнования в этом году", - добавил он.

Десятые фиджитал-игры проходят в Казани с 5 по 22 октября. В программу вошли соревнования по фиджитал-баскетболу, мобильной игре Mobile Legends: Bang Bang (MLBB), а также играм Warface и Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO).

Первые "Игры будущего" пройдут в Казани с 23 февраля по 3 марта 2024 года, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.