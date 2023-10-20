Столяров назвал революционной идею выплат призовых призерам "Игр будущего" в криптовалюте

Вопрос выплат в криптовалюте технологический решается просто, отметил руководитель "Игр будущего"

ПЕРМЬ, 20 октября. /ТАСС/. Предложение о выплате призовых участникам "Игр будущего" в криптовалюте является революционным и получит поддержку организаторов соревнований. Об этом ТАСС в кулуарах форума "Россия - спортивная держава" рассказал руководитель проекта "Игры будущего" Игорь Столяров.

19 октября вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко предложил выплачивать призовые вознаграждения участникам "Игр будущего" в криптовалюте.

"Революционное предложение, мы всегда за все новое, пусть законодатели нам разрешат, мы будем только за. Технологически, я уверен, все будут рады, огромное количество финтехов, которые занимаются криптовалютой, у нас огромное предложение по этому поводу есть. Но в связи с тем, что мы законодательно ограничены, мы сказали, что подождем решения Думы. Мы можем сделать прецедент или закон может распространяться на конкретное место и время проведения игр или конкретную транзакцию", - сказал Столяров.

"Технологически это просто решается, ждем решения законодательства. Если мы находимся в законодательном поле РФ и мировом - это здорово. Мы и называемся "Игры будущего", потому что пробуем новое", - добавил он.

Первые "Игры будущего" пройдут в Казани с 23 февраля по 3 марта 2024 года, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.