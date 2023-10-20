Гимнаст Далалоян считает, что Игры дружбы станут полноценным международным турниром

Спортсмен рассказал, что с января российские гимнасты начнут плотно готовиться к грядущим соревнованиям

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Игры дружбы должны стать полноценным международным турниром, поскольку согласие на участие в соревнованиях дали уже многие страны. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян.

Первые Всемирные игры дружбы пройдут в сентябре 2024 года в Москве и Екатеринбурге.

"Дорабатываем этот год, который не особо был богат на соревнования, но с января начнем плотно готовиться, - сказал Далалоян. - У нас сохраняются чемпионат и Кубок России, к которым добавятся Игры БРИКС и Игры дружбы. Знаю, что порядка 16 стран уже дали согласие на участие, поэтому получится полноценный международный турнир".

"Еще есть надежда и возможность у спортсменов, которые не принадлежат к силовым структурам ЦСКА и "Динамо", весной выступить на этапах Кубка мира и завоевать лицензию на Олимпиаду, но недавно стало известно об отстранении Олимпийского комитета России, ситуация только усугубляется, поэтому непонятно, что будет с Играми в Париже. Но у нас есть четкий план и график на следующий год", - отметил он.

В конце марта 2023 года Международный олимпийский комитет рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях исключительно в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности.