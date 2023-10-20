Власти Якутии наградили выступавших за Киргизию на Азиатских играх спортсменов

Спортсмены получили по 1 млн рублей

ЯКУТСК, 20 октября. /ТАСС/. Власти Якутии наградили денежными сертификатами на 1 млн рублей уроженцев республики борца Айаала Лазарева и бегунью Сардану Трофимову, завоевавших бронзовые медали на Азиатских играх в составе команды Киргизии. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

"За успешное выступление на Азиатских играх денежными сертификатами в размере 1 млн рублей награждены борец Айаал Лазарев и марафонка Сардана Трофимова. Также награждены их тренеры Иван Сивцев и Татьяна Жиркова", - говорится в сообщении.

Азиатские игры прошли в китайском Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября. Лазарев и Трофимова выступали на них за сборную Киргизии.

От имени главы и правительства региона спортсменов поздравил заместитель председателя кабмина республики Сергей Местников. "Наши спортсмены Айаал Лазарев и Сардана Трофимова успешно выступили на Азиатских играх. Они посвятили всю свою жизнь спорту, поэтому смогли добиться таких высоких результатов. В этот успех свой вклад внесли тренерский штаб, помощники, болельщики. Мы надеемся, что якутских спортсменов впереди ждут еще большие достижения", - сказал он, отметив, что якутские спортсмены являют собой отличительный пример для подрастающего поколения.