Олимпийский чемпион Васильев заявил, что многие прислушивались к мнению Резцовой

Резцова скончалась 19 октября на 59-м году жизни

МОСКВА, 20 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Высказывания о различных ситуациях в биатлоне от многократной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой были неординарными, но к ним часто прислушивались. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.

Резцова скончалась 19 октября на 59-м году жизни.

"В советские времена лыжники и биатлонисты вместе тренировались на сборах зимой и летом и были как одна большая семья. Тренировались, дружили, хорошо время проводили, и она была всегда как заводила, - сказал Васильев. - Если организовать какую-то компанию, то она была в первых рядах. Тогда она была как Романова, это уже потом мы помним ее как Резцову. Она уже тогда выделялась - ее было слышно за три километра".

"Она была всегда прямолинейной, бесхитростной. Возможно, что-то не стоило говорить, чтобы не испортить ситуацию, но для нее таких запретов не существовало. Она всегда говорила то, что думала. Поскольку она человек в спортивном плане уникальный, могла и так высказываться прямолинейно, в лоб, быть на виду у всех и привлекала к себе значительное внимание. Многие прислушивались к ее нестандартным, неординарным высказываниям", - добавил он.

Резцова выиграла золото Олимпийских игр 1988 года по лыжным гонкам в эстафете. После этого она перешла в биатлон. В 1992 году спортсменка завоевала золото Олимпиады в спринте, а спустя два года выиграла золотую медаль в эстафете. Она также стала серебряным призером Олимпиады в лыжных гонках и бронзовой медалисткой Игр в биатлоне. Резцова является трехкратной чемпионкой мира и двукратным серебряным призером мировых первенств по лыжным гонкам, в биатлоне спортсменка завоевала серебро на чемпионате мира 1992 года, а также два раза выиграла общий зачет Кубка мира.