Сычев считает, что сборной России по футболу нужно проводить матчи

По мнению бывшего нападающего национальной команды, сборная России должна быть на виду у болельщиков

ПЕРМЬ, 21 октября. /ТАСС/. Российские футболисты должны проводить сборы, национальной команде необходима поддержка болельщиков. Такое мнение ТАСС в кулуарах международного форума "Россия - спортивная держава" высказал бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России Дмитрий Сычев.

В октябре сборная России дома победила команду Камеруна (1:0) в товарищеском матче, а также в Анталье сыграла вничью с кенийцами (2:2).

"Мы все соскучились по сборной, матч с Камеруном был таким глотком свежего воздуха, потому что давно с серьезными соперниками не играли, - сказал Сычев. - Как раз все сложилось идеально - матчдэй, организация, антураж, почти полный стадион. Ребята показали хорошую игру. Я считаю, что нужно смотреть позитивно, понятно, что много негативных стрел после игры с Кенией, но я бы сделал акцент на том, что мы играем, играем с серьезными соперниками, скорее с Камеруном. Поэтому нужно проводить матчи, если есть такая возможность, собираться национальной команде, чтобы она была на виду у болельщиков, чтобы игроки видели, что за сборную переживают".

"Перед матчем с Кенией произошла ротация состава, вышли футболисты, которые не играли с Камеруном. Но я не хочу использовать это как оправдание, конечно, мы должны обыгрывать Кению в любом составе и состоянии. Но опять же это опыт, вскрыло некоторые проблемы в игровом плане, поэтому есть над чем работать. Можно сказать, что это плохо, но это проверка тех игроков, кто был в составе", - добавил Сычев.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от участия в международных матчах.