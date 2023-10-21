Смит заявил, что киберспортивные федерации большинства стран поддерживают Россию

По словам главы Федерации компьютерного спорта России, никаких проблем с выступлением у спортсменов сейчас нет

ПЕРМЬ, 21 октября. /ТАСС/. Большинство национальных федераций поддерживают Россию на киберспортивной арене. Об этом ТАСС на полях международного форума "Россия - спортивная держава" рассказал президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит.

28 августа Международная федерация киберспорта (IESF) вернула российским командам возможность выступать на международных соревнованиях с флагом и гимном.

"Сейчас в IESF Украину поддерживает порядка 10 стран, они пытаются ставить палки в колеса нашему движению, но тем не менее абсолютное большинство киберспортсменов и федераций поддерживают именно нас, - сказал Смит. - Так, недавно ребята ездили на Филиппины на турнир, выступили очень хорошо, коммуникация была максимально дружелюбная, в этом смысле никаких проблем с выступлением у нас сейчас нет. Сейчас готовимся к турниру в Гонконге. На данный момент нет предпосылок, что решение о наличии флага будет как-то изменено, но, естественно, это актуально пока только для официальных соревнований. Что касается коммерческих, то там ситуация не изменилась".

"Я не вижу никаких причин, которые могут помешать нам поехать на чемпионат мира в следующем году. Мы готовимся к тому, что наши спортсмены поедут на турнир в полном составе в форме нашей сборной и с нашим флагом, следующий чемпионат мира должен пройти в Саудовской Аравии. Президентом международной федерации стал саудовский принц Фейсал ибн Бандар Аль Сауд. Влад Маринеску по завершении чемпионата мира провел очередное заседание правления, на котором сложил с себя полномочия. При этом Сауд - не новый для нас человек, он до этого был вице-президентом, входил в состав правления, поэтому мы его достаточно хорошо знаем, он нас хорошо знает, никаких проблем с коммуникацией нет. В целом у России хорошие отношения с Саудовской Аравией, не вижу никаких предпосылок для беспокойства", - добавил Смит.

Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава" проводится с 2009 года, его принимали Москва, Казань, Саранск, Якутск, Чебоксары, Доброград, Ульяновск, Нижний Новгород и Кузбасс. Деловая программа форума в Перми завершится 21 октября.