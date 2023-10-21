Ольховский рассказал, за счет чего Карацев вышел в финал турнира ATP в Токио

В субботу российский теннисист вышел в финал соревнований, обыграв японца Синтаро Мотидзуки

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Россиянин Аслан Карацев обыграл японца Синтаро Мотидзуки в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Токио за счет более высокого уровня мастерства. Такое мнение ТАСС высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

Встреча прошла в субботу и завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу россиянина. В решающем матче Карацев сыграет с 21-летним американцем Беном Шелтоном, который впервые вышел в финал турнира ATP.

"Карацев выиграл за счет более высокого уровня мастерства. Для меня он изначально был фаворитом, на турнире в Токио он показывает хорошую игру, здорово атакует и мало делает невынужденных ошибок. Не думаю, что ему как-то мешало то, что соперник играл на домашней арене, потому что Аслан - профессиональный теннисист, а профессионалы быстро привыкают, что болеют против них", - сказал Ольховский.

Турнир в Токио проводится на покрытии "хард" и относится к категории ATP 500. Его призовой фонд превышает $1,85 млн. Соревнования завершатся 22 октября. Действующим победителем является американец Тэйлор Фритц, уступивший во втором круге текущих соревнований Мотидзуки. Из россиян соревнования выигрывал Даниил Медведев (2018).