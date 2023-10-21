Российские спортсмены завоевали пять золотых медалей в третий день Игр БРИКС

По итогам трех соревновательных дней россияне завоевали 30 медалей

ТАСС, 21 октября. Российские спортсмены завоевали семь медалей в третий соревновательный день Игр стран БРИКС, которые проходят в южноафриканском Дурбане.

Россияне завоевали пять золотых медалей. Победителями в плавании стали Дарья Клепикова (100 м баттерфляем), Алексей Ткачев (200 м на спине), Евгения Чикунова (200 м брассом), женская команда в эстафете вольным стилем 4х50 м, за которую выступали Клепикова, Чикунова, Анастасия Маркова и Влада Егги, а также мужская команда в комбинированной эстафете 4х100 м. В состав команды вошли Ткачев, Андрей Волков, Георгий Глазунов и Роман Акимов.

Серебряные награды на счету Акимова (50 м вольным стилем) и Анастасии Марковой (100 м баттерфляем).

По итогам трех соревновательных дней россияне завоевали 30 медалей, из которых 22 золотые, 6 серебряных и 2 бронзовые.

Соревнования Игр стран БРИКС проходят с 18 по 21 октября. В них принимают участие около 450 спортсменов из Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. Россию на Играх представляют 34 спортсмена во всех шести видах спорта, представленных в программе: плавание, теннис, бадминтон, волейбол (дисциплина - пляжный волейбол), настольный теннис, спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (дисциплины - настольный теннис и теннис на колясках).

Первые Игры стран БРИКС прошли в 2016 году в Индии. В 2024 году соревнования впервые примет Россия, турнир пройдет с 12 по 23 июня в Казани. 29 сентября премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об образовании организационного комитета по подготовке и проведению Игр стран БРИКС - 2024. Сопредседателями комитета назначены вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и помощник президента РФ Игорь Левитин.