Путин выразил соболезнования в связи со смертью Анфисы Резцовой

Глава государства назвал олимпийскую чемпионку выдающейся спортсменкой и талантливым человеком

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой, ушедшей из жизни на 59-м году жизни. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

"Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и участия в связи с кончиной Анфисы Анатольевны Резцовой. Ушла из жизни выдающаяся спортсменка, трехкратная олимпийская чемпионка, талантливый и целеустремленный человек", - написал глава государства родным и близким Резцовой.

Резцову "искренне любили товарищи по команде, уважали соперники - за неизменный победный настрой и замечательные личные качества", отметил Путин.

Президент добавил, что светлая память о Резцовой навсегда сохранится в сердцах родных и близких, друзей, всех почитателей ее уникального спортивного дарования

Резцова ушла из жизни 19 октября в реанимации, не приходя в сознание. О причинах смерти пока не сообщается, однако известно, что в марте она перенесла сердечный приступ. Трехкратную олимпийскую чемпионку Анфису Резцову, выступавшую в лыжных гонках и биатлоне, похоронят 24 октября на Троекуровском кладбище в Москве.

Резцова умерла в 58 лет. Она является единственной в мире спортсменкой, которой удалось завоевать олимпийское золото в биатлоне и в лыжных гонках. Резцова стала чемпионкой Олимпиады 1988 года по лыжным гонкам в эстафете. В 1992 году спортсменка завоевала золото Олимпиады в биатлонном спринте, а спустя два года выиграла золотую медаль в биатлонной эстафете. Она также стала серебряным призером Олимпиады в лыжных гонках и бронзовой медалисткой Игр в биатлоне. Резцова является трехкратной чемпионкой мира и двукратным серебряным призером мировых первенств по лыжным гонкам, в биатлоне спортсменка завоевала серебро чемпионата мира, а также два раза выиграла общий зачет Кубка мира.