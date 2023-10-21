Махачев не стал праздновать победу над Волкановски из-за ситуации на Ближнем Востоке

Россиянин победил австралийца нокаутом в первом раунде

ТАСС, 21 октября. Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев не стал праздновать победу над австралийцем Александром Волкановски на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Абу-Даби.

Россиянин нокаутировал соперника в первом раунде и защитил чемпионский титул в легком весе.

"Я не праздновал победу из-за безумных действий в мире. Палестина, мы с тобой, остановите это. Наши молитвы с вами. Палестина, мы с вами, сектор Газа, мы с вами", - сказал Махачев после боя.

Новое обострение ситуации на Ближнем Востоке началось 7 октября с нападения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля. ХАМАС объясняет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса на Храмовой горе Иерусалима. Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа, начал наносить удары по нему и отдельным районам Ливана и Сирии. Среди палестинцев погибли почти более 4 тыс. и ранены около 13,5 тыс., среди израильтян - до 1,5 тыс. погибли, порядка 5 тыс. ранены.