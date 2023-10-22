Международный союз биатлонистов выразил соболезнования в связи со смертью Резцовой

В организации отметили, что олимпийская чемпионка была страстно увлечена биатлоном и сделала блестящую карьеру

МОСКВА, 22 октбяря. /ТАСС/. Международный союз биатлонистов (IBU) выразил соболезнования в связи со смертью олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой. Текст обращения предоставлен ТАСС пресс-службой организации.

"IBU с прискорбием узнал, что скончалась олимпийская чемпионка Анфиса Резцова. Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону и двукратная победительница общего зачета Кубка мира, Резцова была страстно увлечена биатлоном и сделала блестящую карьеру. Мысли IBU сейчас с семьей и друзьями Резцовой в это трудное время", - говорится в заявлении международной федерации.

Резцова умерла на 59-м году жизни. Она является единственной в мире спортсменкой, которой удалось завоевать олимпийское золото в биатлоне и в лыжных гонках. Резцова стала чемпионкой Олимпиады 1988 года по лыжным гонкам в эстафете. В 1992 году спортсменка завоевала золото Олимпиады в биатлонном спринте, а спустя два года выиграла золотую медаль в биатлонной эстафете. Она также стала серебряным призером Олимпиады в лыжных гонках и бронзовой медалисткой Игр в биатлоне.

Резцова является трехкратной чемпионкой мира и двукратным серебряным призером мировых первенств по лыжным гонкам, в биатлоне спортсменка завоевала серебро чемпионата мира.