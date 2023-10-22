"Спартак" обыграл "Адмирал" и вышел на первое место в общей таблице КХЛ

ТАСС, 22 октября. Московский "Спартак" со счетом 4:3 обыграл владивостокский "Адмирал" в выездном матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на льду "Фетисов-Арены".
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Николай Голдобин (14-я минута), Егор Филин (17), Александр Пашин (47) и Шэйн Принс (49). У проигравших отличились Александр Горшков (7), Александр Шевченко (8) и Джованни Фьоре (38). Нападающий "Спартака" Максим Цыплаков провел 300-й матч в КХЛ. Лучший бомбардир и снайпер лиги Голдобин отметился результативными действиями в восьмом матче подряд.
"Спартак" вышел на первое место в общей таблице КХЛ. На счету красно-белых 32 очка после 22 матчей - на одно больше, чем у магнитогорского "Металлурга", возглавляющего Восточную конференцию. В турнирной таблице Западной конференции ближайшим преследователем "Спартака" является ярославский "Локомотив" (29 очков; 21 матч).
"Спартак" продлил победную серию до восьми матчей и обновили клубный рекорд по победам подряд за время выступления в КХЛ. 18 октября благодаря победе над "Сочи" (3:1) красно-белые побили рекорд команды по этому показателю. Ранее москвичам удавалось одержать шесть побед подряд в ноябре 2017 года, в октябре 2019-го и в декабре 2022-го. В следующем матче подопечные Алексея Жамнова 24 октября сыграют с "Амуром" в Хабаровске.
"Адмирал" не одерживал побед с 6 октября, тогда приморцы дома обыграли тольяттинскую "Ладу" (3:2). Серия поражений владивостокской команды достигла шести матчей. 24 октября "Адмирал" примет московский ЦСКА. После 19 матчей владивостокская команда с 12 очками располагается на последнем, 12-м месте в турнирной таблице Восточной конференции.
1
Спартак
22
14
1
0
0
2
5
82-61
32
2
Локомотив
21
13
1
0
1
0
6
56-39
29
3
Торпедо
21
12
1
0
1
1
6
66-51
28
4
Динамо М
20
9
3
1
1
0
6
57-47
27
5
ЦСКА
20
9
2
0
0
1
8
64-41
23
6
Сочи
21
9
1
1
0
1
9
60-74
23
7
СКА
19
10
0
0
0
0
9
50-38
20
8
Северсталь
19
7
0
1
1
2
8
65-59
19
9
Динамо Мн
18
6
1
1
1
2
7
54-48
19
10
Куньлунь РС
23
3
1
3
0
2
14
45-78
16
11
Витязь
21
3
2
1
0
2
13
36-75
12
1
Металлург
22
11
2
1
2
1
5
68-56
31
2
Ак Барс
19
9
4
0
0
2
4
62-45
28
3
Лада
22
10
1
0
0
4
7
46-45
26
4
Автомобилист
21
8
3
1
1
1
7
47-40
26
5
Салават Юлаев
19
11
1
0
0
0
7
60-39
24
6
Авангард
19
7
3
0
0
2
7
50-54
22
7
Трактор
21
6
3
1
0
2
9
45-50
22
8
Амур
20
7
0
1
3
2
7
44-52
21
9
Сибирь
20
5
2
2
2
1
8
44-58
21
10
Нефтехимик
20
5
2
1
1
3
8
49-68
20
11
Барыс
21
4
1
1
2
4
9
52-68
18
12
Адмирал
19
3
1
1
1
1
12
40-56
12