"Спартак" обыграл "Адмирал" и вышел на первое место в общей таблице КХЛ

Встреча во Владивостоке завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей

ТАСС, 22 октября. Московский "Спартак" со счетом 4:3 обыграл владивостокский "Адмирал" в выездном матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на льду "Фетисов-Арены".

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Николай Голдобин (14-я минута), Егор Филин (17), Александр Пашин (47) и Шэйн Принс (49). У проигравших отличились Александр Горшков (7), Александр Шевченко (8) и Джованни Фьоре (38). Нападающий "Спартака" Максим Цыплаков провел 300-й матч в КХЛ. Лучший бомбардир и снайпер лиги Голдобин отметился результативными действиями в восьмом матче подряд.

"Спартак" вышел на первое место в общей таблице КХЛ. На счету красно-белых 32 очка после 22 матчей - на одно больше, чем у магнитогорского "Металлурга", возглавляющего Восточную конференцию. В турнирной таблице Западной конференции ближайшим преследователем "Спартака" является ярославский "Локомотив" (29 очков; 21 матч).

"Спартак" продлил победную серию до восьми матчей и обновили клубный рекорд по победам подряд за время выступления в КХЛ. 18 октября благодаря победе над "Сочи" (3:1) красно-белые побили рекорд команды по этому показателю. Ранее москвичам удавалось одержать шесть побед подряд в ноябре 2017 года, в октябре 2019-го и в декабре 2022-го. В следующем матче подопечные Алексея Жамнова 24 октября сыграют с "Амуром" в Хабаровске.

"Адмирал" не одерживал побед с 6 октября, тогда приморцы дома обыграли тольяттинскую "Ладу" (3:2). Серия поражений владивостокской команды достигла шести матчей. 24 октября "Адмирал" примет московский ЦСКА. После 19 матчей владивостокская команда с 12 очками располагается на последнем, 12-м месте в турнирной таблице Восточной конференции.

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 Спартак 22 14 1 0 0 2 5 82-61 32 2 Локомотив 21 13 1 0 1 0 6 56-39 29 3 Торпедо 21 12 1 0 1 1 6 66-51 28 4 Динамо М 20 9 3 1 1 0 6 57-47 27 5 ЦСКА 20 9 2 0 0 1 8 64-41 23 6 Сочи 21 9 1 1 0 1 9 60-74 23 7 СКА 19 10 0 0 0 0 9 50-38 20 8 Северсталь 19 7 0 1 1 2 8 65-59 19 9 Динамо Мн 18 6 1 1 1 2 7 54-48 19 10 Куньлунь РС 23 3 1 3 0 2 14 45-78 16 11 Витязь 21 3 2 1 0 2 13 36-75 12