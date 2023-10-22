22 октября, 09:20
КХЛ

"Спартак" обыграл "Адмирал" и вышел на первое место в общей таблице КХЛ

Хоккеисты "Спартака" . Дмитрий Феоктистов/ ТАСС
Хоккеисты "Спартака"
© Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

Встреча во Владивостоке завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей

ТАСС, 22 октября. Московский "Спартак" со счетом 4:3 обыграл владивостокский "Адмирал" в выездном матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на льду "Фетисов-Арены".

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Николай Голдобин (14-я минута), Егор Филин (17), Александр Пашин (47) и Шэйн Принс (49). У проигравших отличились Александр Горшков (7), Александр Шевченко (8) и Джованни Фьоре (38). Нападающий "Спартака" Максим Цыплаков провел 300-й матч в КХЛ. Лучший бомбардир и снайпер лиги Голдобин отметился результативными действиями в восьмом матче подряд.

"Спартак" вышел на первое место в общей таблице КХЛ. На счету красно-белых 32 очка после 22 матчей - на одно больше, чем у магнитогорского "Металлурга", возглавляющего Восточную конференцию. В турнирной таблице Западной конференции ближайшим преследователем "Спартака" является ярославский "Локомотив" (29 очков; 21 матч).

"Спартак" продлил победную серию до восьми матчей и обновили клубный рекорд по победам подряд за время выступления в КХЛ. 18 октября благодаря победе над "Сочи" (3:1) красно-белые побили рекорд команды по этому показателю. Ранее москвичам удавалось одержать шесть побед подряд в ноябре 2017 года, в октябре 2019-го и в декабре 2022-го. В следующем матче подопечные Алексея Жамнова 24 октября сыграют с "Амуром" в Хабаровске.

"Адмирал" не одерживал побед с 6 октября, тогда приморцы дома обыграли тольяттинскую "Ладу" (3:2). Серия поражений владивостокской команды достигла шести матчей. 24 октября "Адмирал" примет московский ЦСКА. После 19 матчей владивостокская команда с 12 очками располагается на последнем, 12-м месте в турнирной таблице Восточной конференции.

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция

1

Спартак

22

14

1

0

0

2

5

82-61

32

2

Локомотив

21

13

1

0

1

0

6

56-39

29

3

Торпедо

21

12

1

0

1

1

6

66-51

28

4

Динамо М

20

9

3

1

1

0

6

57-47

27

5

ЦСКА

20

9

2

0

0

1

8

64-41

23

6

Сочи

21

9

1

1

0

1

9

60-74

23

7

СКА

19

10

0

0

0

0

9

50-38

20

8

Северсталь

19

7

0

1

1

2

8

65-59

19

9

Динамо Мн

18

6

1

1

1

2

7

54-48

19

10

Куньлунь РС

23

3

1

3

0

2

14

45-78

16

11

Витязь

21

3

2

1

0

2

13

36-75

12

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Восточная конференция

1

Металлург

22

11

2

1

2

1

5

68-56

31

2

Ак Барс

19

9

4

0

0

2

4

62-45

28

3

Лада

22

10

1

0

0

4

7

46-45

26

4

Автомобилист

21

8

3

1

1

1

7

47-40

26

5

Салават Юлаев

19

11

1

0

0

0

7

60-39

24

6

Авангард

19

7

3

0

0

2

7

50-54

22

7

Трактор

21

6

3

1

0

2

9

45-50

22

8

Амур

20

7

0

1

3

2

7

44-52

21

9

Сибирь

20

5

2

2

2

1

8

44-58

21

10

Нефтехимик

20

5

2

1

1

3

8

49-68

20

11

Барыс

21

4

1

1

2

4

9

52-68

18

12

Адмирал

19

3

1

1

1

1

12

40-56

12

  

Теги:
КХЛ
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