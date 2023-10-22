Фигуристка Туктамышева объявила о паузе в карьере

Спортсменка сообщила, что намерена заниматься личными проектами и проводить больше времени с близкими

ТАСС, 22 октября. Чемпионка мира и Европы 2015 года фигуристка Елизавета Туктамышева приостановила карьеру. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

"Последние два года были сложными, я старалась не жалеть себя, соревноваться, выступать, не унывать, но сейчас прислушалась к себе и поняла, что мне нужен перерыв. Беру паузу, чтобы заниматься собой: проводить больше времени с близкими, развиваться, высыпаться, отдыхать, заниматься психологией, благотворительностью и другими личными проектами. И, конечно же, я продолжаю кататься, встретимся на шоу, а зимой - на прыжковом чемпионате", - написала Туктамышева.

Туктамышевой 26 лет, она также является серебряным призером чемпионата мира 2021 года, бронзовым призером чемпионата Европы 2013 года, победительницей финала серии Гран-при сезона-2014/15. На счету фигуристки золото (2021), серебро (2015) и бронза (2019) командных чемпионатов мира.