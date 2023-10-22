Ветлугин выиграл второй этап Гран-при России по фигурному катанию

Вторым стал Алексей Ерохов, занимавший после короткой программы пятое место

ОМСК, 22 октября. /ТАСС/. Фигурист Матвей Ветлугин одержал победу на втором этапе Гран-при России. Соревнования проходят в Омске.

Ветлугин набрал 270,87 балла (94,16 балла за короткую программу + 176,71 за произвольную). Вторым стал Алексей Ерохов (268,22; 82,18 + 186,04), третьим - Григорий Федоров (251,10; 93,47 + 157,63). Олимпийский чемпион в командном турнире фигуристов Марк Кондратюк, занимавший после короткой программы восьмое место, смог подняться на четвертую позицию (249,49; 78,96 + 170,53).

Позже в воскресенье произвольные программы представят женщины и спортивные пары.

Другие этапы Гран-при пройдут в Красноярске (28-29 октября), Казани (11-12 ноября), Самаре (18-19 ноября), Москве (25-26 ноября). Финал серии пройдет с 15 по 18 февраля в рамках Всероссийской зимней спартакиады сильнейших спортсменов на арене "Металлург" в Магнитогорске. Победителем первого этапа соревнования, который прошел в Уфе, стал действующий чемпион России Евгений Семененко.

1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине.