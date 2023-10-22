Фигурист Кондратюк заявил, что ему стыдно за выступление на этапе Гран-при России

Олимпийский чемпион показал четвертый итоговый результат, после короткой программы он шел восьмым

ОМСК, 22 октября. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по фигурному катанию Марк Кондратюк испытывает чувство стыда после выступления на втором этапе Гран-при России в Омске. Об этом он рассказал журналистам.

Кондратюк завершил этап на четвертом месте, после короткой программы он шел восьмым.

"Наверное, на сегодняшний день еще не полностью готов, вчера сам виноват, плохо откатал, было стыдно за плохой прокат. Я сам вышел, сам плохо откатал, испытываю определенный стыд. Сегодня было немного получше. Много людей пришло и поддерживало, я это слышал. Неудобно перед ними было, ведь они пришли на меня смотреть", - сказал Кондратюк.

"Я глобально не анализировал, почему так. В эти сутки между программами проще не думать, не входить в состояние тильта. Потом мы подумаем с тренерами", - добавил фигурист.

Кондратюку 20 лет, он является победителем командного турнира Игр в Пекине и чемпионом Европы 2022 года. В сезоне-2022/23 фигурист стал победителем и бронзовым призером этапов Гран-при России, а также завоевал бронзовую медаль финала серии.