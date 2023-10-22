Гончаренко считает, что фигуристка Горбачева не выдержала бремени лидерства

Спортсменка заняла итоговое второе место, хотя лидировала после короткой программы

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Алина Горбачева при чистом прокате могла обойти Аделию Петросян на втором этапе Гран-при России по фигурному катанию в Омске, однако не выдержала бремени лидерства. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер России Инна Гончаренко.

По итогам двух программ Петросян набрала 236,31 балла (71,48 за короткую программу + 164,83 за произвольную). Второе место заняла Горбачева (205,71; 75,89 + 129,82), третье - Мария Агаева (202,29; 67,22 + 135,07).

"Мне показалось, что сегодня Аделия выдала самый яркий прокат своей программы в сезоне, видно, что она в нее вкатывается. Что касается Алины, она не выдержала бремени лидерства после короткой программы, сорвала четверной сальхов, у нее вышла бабочка, и лидерство она свое проиграла. Учитывая падение Аделии, я думаю, что при чистом прокате Горбачева могла удержать первое место, однако у нее сорвался первый же элемент в программе, а от этого всегда портится настроение", - сказала Гончаренко.

"Агаева показала чистый прокат. Она еще юная спортсменка, и для нее призовое место на Гран-при - это очень хороший результат. Мне также запомнился прокат Софии Захаровой (она заняла четвертое место - прим. ТАСС), хоть ей и не удалось избежать ошибок, но она показала высокое качество прыжковых элементов и эмоциональное выступление", - добавила собеседница агентства.