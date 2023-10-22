"Спартак" обыграл "Пари НН" в РПЛ и прервал трехматчевую серию без побед

Встреча в Москве завершилась со счетом 2:0

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" со счетом 2:0 обыграл "Пари Нижний Новгород" в матче 12-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Открытие банк - Арене" в Москве.

Голы забили Данил Пруцев (41-я минута) и Кристофер Мартинс (90+7). Защитник гостей Кирилл Гоцук получил вторую желтую карточку и был удален с поля на первой добавленной ко второму тайму минуте. Нападающий красно-белых Александр Соболев в перерыве заменил Квинси Промеса.

Перед матчем прошла минута молчания в память о трагедии, которая произошла 20 октября 1982 года в концовке первого матча 1/16 финала Кубка УЕФА между "Спартаком" и нидерландским "Харлемом" (2:0). На стадионе имени В. И. Ленина (сейчас - "Лужники") произошла массовая давка, в которой погибли 66 и пострадали более 60 человек.

Красно-белые обыграли "Пари НН" в третий раз за сезон. Ранее команды дважды встречались в Фонбет - Кубке России (5:4 и 3:0). "Спартак" прервал трехматчевую серию без побед. Ранее подопечные Гильермо Абаскаля уступили самарским "Крыльям Советов" (0:4), московскому "Динамо" (0:3, Кубок России) и сыграли вничью с ЦСКА (2:2).

"Спартак" поднялся на пятое место в турнирной таблице РПЛ. На счету московской команды 20 очков в 12 матчах. "Пари НН" идет восьмым с 17 очками. В следующем туре "Спартак" 28 октября в гостях сыграет с воронежским "Факелом", нижегородцы на день позже примут "Сочи".