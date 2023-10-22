22 октября, 13:04
Футбол в России

"Спартак" обыграл "Пари НН" в РПЛ и прервал трехматчевую серию без побед

Защитник "Спартака" Даниил Денисов и полузащитник "Пари НН" Хуан Босельи. Михаил Терещенко/ ТАСС
Защитник "Спартака" Даниил Денисов и полузащитник "Пари НН" Хуан Босельи
© Михаил Терещенко/ ТАСС

Встреча в Москве завершилась со счетом 2:0

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" со счетом 2:0 обыграл "Пари Нижний Новгород" в матче 12-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Открытие банк - Арене" в Москве.

Голы забили Данил Пруцев (41-я минута) и Кристофер Мартинс (90+7). Защитник гостей Кирилл Гоцук получил вторую желтую карточку и был удален с поля на первой добавленной ко второму тайму минуте. Нападающий красно-белых Александр Соболев в перерыве заменил Квинси Промеса.

Перед матчем прошла минута молчания в память о трагедии, которая произошла 20 октября 1982 года в концовке первого матча 1/16 финала Кубка УЕФА между "Спартаком" и нидерландским "Харлемом" (2:0). На стадионе имени В. И. Ленина (сейчас - "Лужники") произошла массовая давка, в которой погибли 66 и пострадали более 60 человек.

Красно-белые обыграли "Пари НН" в третий раз за сезон. Ранее команды дважды встречались в Фонбет - Кубке России (5:4 и 3:0). "Спартак" прервал трехматчевую серию без побед. Ранее подопечные Гильермо Абаскаля уступили самарским "Крыльям Советов" (0:4), московскому "Динамо" (0:3, Кубок России) и сыграли вничью с ЦСКА (2:2).

"Спартак" поднялся на пятое место в турнирной таблице РПЛ. На счету московской команды 20 очков в 12 матчах. "Пари НН" идет восьмым с 17 очками. В следующем туре "Спартак" 28 октября в гостях сыграет с воронежским "Факелом", нижегородцы на день позже примут "Сочи".

Чемпионат России по футболу сезона-2023/24

1

"Краснодар"

12

8

4

0

28

21

7

14

2

"Крылья Советов"

11

6

3

2

21

25

14

11

3

"Зенит"

11

6

2

3

20

22

11

11

4

"Локомотив"

12

5

5

2

20

18

16

2

5

"Спартак"

12

6

2

4

20

18

18

0

6

"Динамо"

12

4

6

2

18

17

15

2

7

ЦСКА

12

4

6

2

18

22

17

5

8

"Пари НН"

12

5

2

5

17

11

11

0

9

"Урал"

12

4

4

4

16

13

18

-5

10

"Рубин"

12

3

4

5

13

11

20

-9

11

"Ахмат"

11

3

3

5

12

12

12

0

12

"Факел"

12

3

3

6

12

9

15

-6

13

"Балтика"

12

3

3

7

11

12

18

-6

14

"Оренбург"

12

3

2

7

11

14

20

-6

15

"Ростов"

11

2

4

5

10

17

24

-7

16

"Сочи"

12

3

0

9

9

13

19

-6

  

Теги:
Российский футбол
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