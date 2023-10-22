"Спартак" обыграл "Пари НН" в РПЛ и прервал трехматчевую серию без побед

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" со счетом 2:0 обыграл "Пари Нижний Новгород" в матче 12-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Открытие банк - Арене" в Москве.
Голы забили Данил Пруцев (41-я минута) и Кристофер Мартинс (90+7). Защитник гостей Кирилл Гоцук получил вторую желтую карточку и был удален с поля на первой добавленной ко второму тайму минуте. Нападающий красно-белых Александр Соболев в перерыве заменил Квинси Промеса.
Перед матчем прошла минута молчания в память о трагедии, которая произошла 20 октября 1982 года в концовке первого матча 1/16 финала Кубка УЕФА между "Спартаком" и нидерландским "Харлемом" (2:0). На стадионе имени В. И. Ленина (сейчас - "Лужники") произошла массовая давка, в которой погибли 66 и пострадали более 60 человек.
Красно-белые обыграли "Пари НН" в третий раз за сезон. Ранее команды дважды встречались в Фонбет - Кубке России (5:4 и 3:0). "Спартак" прервал трехматчевую серию без побед. Ранее подопечные Гильермо Абаскаля уступили самарским "Крыльям Советов" (0:4), московскому "Динамо" (0:3, Кубок России) и сыграли вничью с ЦСКА (2:2).
"Спартак" поднялся на пятое место в турнирной таблице РПЛ. На счету московской команды 20 очков в 12 матчах. "Пари НН" идет восьмым с 17 очками. В следующем туре "Спартак" 28 октября в гостях сыграет с воронежским "Факелом", нижегородцы на день позже примут "Сочи".
1
"Краснодар"
12
8
4
0
28
21
7
14
2
"Крылья Советов"
11
6
3
2
21
25
14
11
3
"Зенит"
11
6
2
3
20
22
11
11
4
"Локомотив"
12
5
5
2
20
18
16
2
5
"Спартак"
12
6
2
4
20
18
18
0
6
"Динамо"
12
4
6
2
18
17
15
2
7
ЦСКА
12
4
6
2
18
22
17
5
8
"Пари НН"
12
5
2
5
17
11
11
0
9
"Урал"
12
4
4
4
16
13
18
-5
10
"Рубин"
12
3
4
5
13
11
20
-9
11
"Ахмат"
11
3
3
5
12
12
12
0
12
"Факел"
12
3
3
6
12
9
15
-6
13
"Балтика"
12
3
3
7
11
12
18
-6
14
"Оренбург"
12
3
2
7
11
14
20
-6
15
"Ростов"
11
2
4
5
10
17
24
-7
16
"Сочи"
12
3
0
9
9
13
19
-6