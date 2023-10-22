"Зенит" победил "Крылья Советов" в матче РПЛ и обошел самарский клуб в турнирной таблице

ТАСС, 22 октября. Петербургский футбольный клуб "Зенит" со счетом 3:1 победил самарские "Крылья Советов" в домашнем матче 12-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).
Забитыми мячами в составе победителей отметились Вендел (53-я и 80-я минуты) и Андрей Мостовой (90+5). У проигравших отличился Роман Ежов (90+8). На 65-й минуте гол нападающего Матео Кассьерры был отменен после вмешательства видеоассистента рефери (VAR). Колумбийский форвард лидирует в списке бомбардиров с девятью результативными ударами.
"Крылья Советов" не могут выиграть у "Зенита" в РПЛ на протяжении 12 матчей. В последний раз самарцы одолели соперника в игре национального первенства 29 августа 2015 года (3:1). После этого "Зенит" 11 раз победил "Крылья Советов", еще один раз команды сыграли вничью. При этом самарский клуб в прошлом сезоне взял верх над "Зенитом" в матче группового этапа "пути РПЛ" в кубке страны.
"Зенит" набрал 23 очка и поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ. "Крылья Советов" опустились на третью позицию, на счету команды 21 очко в 12 матчах. В следующем туре "Зенит" примет грозненский "Ахмат" 28 октября. "Крылья Советов" в тот же день сыграют на своем поле против "Оренбурга".
1
"Краснодар"
12
8
4
0
28
21
7
14
2
"Зенит"
12
7
2
3
23
25
12
13
3
"Крылья Советов"
12
6
3
3
21
26
17
9
4
"Локомотив"
12
5
5
2
20
18
16
2
5
"Спартак"
12
6
2
4
20
18
18
0
6
"Динамо"
12
4
6
2
18
17
15
2
7
ЦСКА
12
4
6
2
18
22
17
5
8
"Пари НН"
12
5
2
5
17
11
11
0
9
"Урал"
12
4
4
4
16
13
18
-5
10
"Рубин"
12
3
4
5
13
11
20
-9
11
"Ахмат"
11
3
3
5
12
12
12
0
12
"Факел"
12
3
3
6
12
9
15
-6
13
"Балтика"
12
3
3
7
11
12
18
-6
14
"Оренбург"
12
3
2
7
11
14
20
-6
15
"Ростов"
11
2
4
5
10
17
24
-7
16
"Сочи"
12
3
0
9
9
13
19
-6