22 октября, 15:36
Футбол в России

"Зенит" победил "Крылья Советов" в матче РПЛ и обошел самарский клуб в турнирной таблице

Полузащитники "Зенита" Вендел и Клаудиньо. Петр Ковалев/ ТАСС
Полузащитники "Зенита" Вендел и Клаудиньо
© Петр Ковалев/ ТАСС

Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 3:1

ТАСС, 22 октября. Петербургский футбольный клуб "Зенит" со счетом 3:1 победил самарские "Крылья Советов" в домашнем матче 12-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Забитыми мячами в составе победителей отметились Вендел (53-я и 80-я минуты) и Андрей Мостовой (90+5). У проигравших отличился Роман Ежов (90+8). На 65-й минуте гол нападающего Матео Кассьерры был отменен после вмешательства видеоассистента рефери (VAR). Колумбийский форвард лидирует в списке бомбардиров с девятью результативными ударами.

"Крылья Советов" не могут выиграть у "Зенита" в РПЛ на протяжении 12 матчей. В последний раз самарцы одолели соперника в игре национального первенства 29 августа 2015 года (3:1). После этого "Зенит" 11 раз победил "Крылья Советов", еще один раз команды сыграли вничью. При этом самарский клуб в прошлом сезоне взял верх над "Зенитом" в матче группового этапа "пути РПЛ" в кубке страны.

"Зенит" набрал 23 очка и поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ. "Крылья Советов" опустились на третью позицию, на счету команды 21 очко в 12 матчах. В следующем туре "Зенит" примет грозненский "Ахмат" 28 октября. "Крылья Советов" в тот же день сыграют на своем поле против "Оренбурга".

Чемпионат России по футболу сезона-2023/24

1

"Краснодар"

12

8

4

0

28

21

7

14

2

"Зенит"

12

7

2

3

23

25

12

13

3

"Крылья Советов"

12

6

3

3

21

26

17

9

4

"Локомотив"

12

5

5

2

20

18

16

2

5

"Спартак"

12

6

2

4

20

18

18

0

6

"Динамо"

12

4

6

2

18

17

15

2

7

ЦСКА

12

4

6

2

18

22

17

5

8

"Пари НН"

12

5

2

5

17

11

11

0

9

"Урал"

12

4

4

4

16

13

18

-5

10

"Рубин"

12

3

4

5

13

11

20

-9

11

"Ахмат"

11

3

3

5

12

12

12

0

12

"Факел"

12

3

3

6

12

9

15

-6

13

"Балтика"

12

3

3

7

11

12

18

-6

14

"Оренбург"

12

3

2

7

11

14

20

-6

15

"Ростов"

11

2

4

5

10

17

24

-7

16

"Сочи"

12

3

0

9

9

13

19

-6

  

Теги:
Российский футбол
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