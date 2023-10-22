"Зенит" победил "Крылья Советов" в матче РПЛ и обошел самарский клуб в турнирной таблице

Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 3:1

ТАСС, 22 октября. Петербургский футбольный клуб "Зенит" со счетом 3:1 победил самарские "Крылья Советов" в домашнем матче 12-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Забитыми мячами в составе победителей отметились Вендел (53-я и 80-я минуты) и Андрей Мостовой (90+5). У проигравших отличился Роман Ежов (90+8). На 65-й минуте гол нападающего Матео Кассьерры был отменен после вмешательства видеоассистента рефери (VAR). Колумбийский форвард лидирует в списке бомбардиров с девятью результативными ударами.

"Крылья Советов" не могут выиграть у "Зенита" в РПЛ на протяжении 12 матчей. В последний раз самарцы одолели соперника в игре национального первенства 29 августа 2015 года (3:1). После этого "Зенит" 11 раз победил "Крылья Советов", еще один раз команды сыграли вничью. При этом самарский клуб в прошлом сезоне взял верх над "Зенитом" в матче группового этапа "пути РПЛ" в кубке страны.

"Зенит" набрал 23 очка и поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ. "Крылья Советов" опустились на третью позицию, на счету команды 21 очко в 12 матчах. В следующем туре "Зенит" примет грозненский "Ахмат" 28 октября. "Крылья Советов" в тот же день сыграют на своем поле против "Оренбурга".