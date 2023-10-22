Петросян победила, Кондратюк сорвал прокат. Итоги этапа Гран-при России в Омске

Следующий этап пройдет через неделю в Красноярске

ОМСК, 22 октября. /ТАСС/. Второй этап Гран-при России по фигурному катанию завершился в Омске. В соревнованиях одиночниц победила Аделия Петросян, одиночников - Матвей Ветлугин, спортивных пар - Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

По итогам двух программ Петросян набрала 236,31 балла. Второе место заняла Алина Горбачева (205,71), третье - Мария Агаева (202,29). Петросян также выиграла первый этап Гран-при России, который проходил на прошлой неделе в Уфе.

После короткой программы 16-летняя воспитанница заслуженного тренера России Этери Тутберидзе занимала только вторую строчку, однако все равно оставалась главным фаворитом соревнований. Во время произвольной программы она допустила ошибку при исполнении четверного тулупа, однако до этого ей удалось чисто исполнить четверной флип, остальные элементы она выполнила безошибочно.

Комментируя в разговоре с журналистами свою победу, Петросян отметила, что не стала рисковать и идти на второй четверной тулуп. "Лучше, чем в Уфе, по баллам, не пошла на второй тулуп. Рада, что не пошла, хотя обычно готова рисковать", - сказала спортсменка.

Горбачева как победитель короткой программы выступала последней и знала результаты всех своих соперниц. Она ошиблась на первом же прыжковом элементе, исполнив двойной сальхов вместо четверного. После этого она также ошиблась на тройном лутце.

По мнению заслуженного тренера России Инны Гончаренко, Горбачева не смогла справиться с бременем лидерства после короткой программы. "Что касается Алины, она не выдержала бремени лидерства после короткой программы, сорвала четверной сальхов, у нее вышла бабочка, и лидерство она свое проиграла. После падения Аделии, я думаю, при чистом прокате Горбачева могла удержать первое место, однако у нее сорвался первый же элемент в программе, а от этого всегда портится настроение", - отметила собеседница агентства.

"Мужчины не готовы к сезону"

В мужском турнире борьба, как и на первом этапе, была более острой. Главным фаворитом был олимпийский чемпион Пекина в командных соревнованиях Марк Кондратюк, однако после короткой программы он шел только восьмым. В произвольной программе он сумел выправить свое турнирное положение, поднявшись с итоговой оценкой 249,49 балла на четвертое место, однако его выступление нельзя назвать удачным. Кондратюк исполнил чисто только один четверной прыжок из четырех заявленных.

После проката произвольной программы олимпийский чемпион признался, что ему стыдно за свое выступление. "Наверное, на сегодняшний день еще не полностью готов, вчера - сам виноват, плохо откатал, было стыдно за плохой прокат. Я сам вышел, сам плохо откатал, испытываю определенный стыд, но сегодня было немного получше. Я глобально не анализировал, почему так, в эти сутки между программами проще не думать, не входить в состояние тильта", - сказал фигурист.

Победу по итогам двух программ одержал Матвей Ветлугин, набравший 270,87 балла. Он лидировал после короткой программы, однако в произвольной исполнил двойной тулуп вместо четверного. Лучшим в произвольной программе был Алексей Ерохов, который чисто исполнил два четверных тулупа и один сальхов и был безошибочен в других элементах, однако из-за не столь удачного выступления в короткой программе он не смог обогнать Ветлугина и набрал в итоге 268,22 балла. Тройку лидеров замкнул Григорий Федоров (251,10 балла).

Перед произвольной программой заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в беседе с ТАСС отметила, что мужчины еще не готовы к сезону. "Ребята пока еще не готовы к сезону, это их первые соревнования. Результатам удивляться не стоит, потому что фигуристы допускают много ошибок", - сказала она.

Рекорд олимпийских чемпионов в парном катании

Турнир спортивных пар для широкой публики был интересен выступлением олимпийских чемпионов Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, а также чемпионки Европы 2020 года в одиночном катании Алены Косторной, которая ныне соревнуется в паре с Георгием Куницей. Мишина и Галлямов набрали 232,98 балла и ожидаемо опередили всех своих конкурентов. Второе место заняли Наталья Хабибуллина и Илья Княжук (221,67), третьими стали Юлия Артемьева и Алексей Брюханов (203,32). За свою произвольную программу Мишина и Галлямов получили 159,48 балла, это больше официального мирового рекорда (157,46), установленного ими же на чемпионате Европы 2022 года.

После проката Мишина рассказала журналистам, что она не страдает из-за того, что российские спортсмены не могут выступать на международных соревнованиях. "У нас второй сезон только в России, не страдаем от того, что мало катаемся, потому что у нас очень много новых и интересных соревнований. Мотивация тоже присутствует", - сказала олимпийская чемпионка.

Дебют Косторной и Куницы сложился не так гладко, они завершили свой первый турнир в шаге от призового места, набрав 192,77 балла. После выступления Косторная раскритиковала судейство. "Я недовольна тем, как был оценен наш труд, он был спущен в унитаз. В произвольной программе не получилось показать то, что планировалось, а утром был очень достойный прокат, наверное, один из сильнейших на данном этапе. Но, к сожалению, видимо, не хватает на два таких проката за один день, над этим нужно будет работать", - приводит слова фигуристки "Спорт-Экспресс".

По мнению Тарасовой, Косторной не следовало критиковать судейство, так как у нее еще мало опыта в парном катании. "Я считаю, что ей было бы лучше помолчать. Она еще никто в парном катании, у нее практически нет опыта выступлений на таком уровне. Вместо того чтобы критиковать судей, пусть лучше работает над собой", - сказала специалист.

Чемпионат России может пройти в Омске

Второй этап Гран-при России проходил на "G-Drive-Арене", которую открыли в 2022 году. Она является домашней для выступающего в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге "Авангарда". Соревнования по фигурному катанию столь высокого уровня проходят на арене впервые. Спортивные функционеры и участники соревнований отметили высокое качество ледового дворца.

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган рассказал журналистам, что в будущем арена может принять чемпионат России. "Очень мало ледовых дворцов в мире могут сравниться по качеству и уюту с этой ареной, - сказал он. - Благодарны руководству за то, что они делают для развития фигурного катания в регионе. Я привык отвечать за свои слова и не очень люблю давать пустые обещания. Омск является одним из кандидатов на проведение чемпионата России, много заинтересованных в этом регионов, будем искать удобный формат проведения".

Следующие этапы Гран-при России пройдут в Красноярске (28-29 октября), Казани (11-12 ноября), Самаре (18-19 ноября), Москве (25-26 ноября). Финал серии пройдет с 15 по 18 февраля в рамках Всероссийской зимней спартакиады сильнейших спортсменов на арене "Металлург" в Магнитогорске.