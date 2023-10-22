Дубль Головина принес "Монако" победу над "Мецем" в чемпионате Франции по футболу

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу "Монако"

ТАСС, 22 октября. "Монако" дома со счетом 2:1 обыграл "Мец" в матче девятого тура чемпионата Франции по футболу. Встреча прошла на стадионе "Луи II".

В составе победителей дубль оформил российский полузащитник Александр Головин (42-я, 55-я минуты). У "Меца" отличился Ламин Камара (4).

Головин провел восьмой матч в текущем сезоне за "Монако", полузащитник забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Головин вызывался на октябрьский сбор национальной команды России, однако покинул ее расположение из-за повреждения.

"Монако" одержал третью победу подряд и возглавил турнирную таблицу. Команда набрала 20 очков и на 1 балл опережает идущую на втором месте "Ниццу", на 2 очка - занимающий третью строчку "Пари Сен-Жермен". "Мец" занимает 16-е место с 8 очками. В следующем туре "Монако" 29 октября на выезде сыграет с "Лиллем", "Мец" в этот же день примет "Гавр".

В других матчах игрового дня "Лорьян" дома переиграл "Ренн" (2:1), "Лилль" на своем поле одержал победу над "Брестом" (1:0), "Нант" в домашнем матче победил "Монпелье". Матч между "Тулузой" и "Реймсом" завершился вничью (1:1). Позднее в воскресенье "Лион" примет "Клермон".