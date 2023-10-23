Команда DeusVult выиграла турнир по MLBB на Десятых фиджитал-играх

Победители получили путевку на "Игры будущего", которые пройдут в 2024 году в Казани

КАЗАНЬ, 23 октября. /ТАСС/. Российская команда DeusVult стала победителем Десятых фиджитал-игр в соревнованиях по мобильной игре Mobile Legends: Bang Bang (MLBB). Соревнования прошли в Казани.

В финале DeusVult со счетом 3:0 победила команду ex-Umbrella Squad. По итогам турнира победители получили путевку на "Игры будущего" 2024 года.

Первые "Игры будущего" пройдут в Казани с 23 февраля по 3 марта 2024 года, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.