Фигуристка Дробязко подала жалобу на решение о лишении ее гражданства Литвы

Жалоба была принята Окружным административным судом Вильнюса

ТАСС, 23 октября. Фигуристка Маргарита Дробязко подала жалобу на указ президента Литвы и лишении ее гражданства страны. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

В сентябре президент Литвы Гитанас Науседа подписал указ о лишении Дробязко гражданства. В августе 2022 года Дробязко и Повилас Ванагас были лишены всех государственных наград за выступление в шоу Татьяны Навки "Лебединое озеро" в Сочи на фоне событий на Украине.

"Мной подана жалоба на указ президента Литовской Республики о лишении меня гражданства Литвы, и моя жалоба принята Окружным административным судом Вильнюса. Суд обязал президента Литовской Республики и его канцелярию в срок не позднее 30 октября 2023 года предоставить материалы, подтверждающие выдвинутые против меня обвинения. Затем в рамках действующего законодательства дело будет рассмотрено судом. Я верю в правосудие и справедливость, отстаивать которые считаю моей обязанностью не только для себя, но и для тех граждан Литвы, которые могут, так же как и я, стать жертвой недостойных политических игр", - написала Дробязко.

Дробязко 51 год, она получила гражданство Литвы в 1993 году в исключительном порядке, чтобы в паре с Ванагасом представлять страну на Олимпийских играх. Вместе с Ванагасом Дробязко принимала участие в пяти Олимпиадах (1992, 1994, 1998, 2002, 2006) в танцах на льду, лучшим результатом дуэта является пятое место на Играх 2002 года. Дробязко является тринадцатикратной чемпионкой Литвы, двукратным бронзовым призером чемпионата Европы и бронзовым призером чемпионата мира.

В 2000 году за заслуги перед Литвой Дробязко и Ванагас были награждены рыцарским крестом ордена Гедиминаса.