Теннисистка Самсонова вновь стала первой ракеткой России

В обновленном рейтинге WTA спортсменка занимает 15-ю позицию

ТАСС, 23 октября. Людмила Самсонова поднялась на две позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) и теперь является первой ракеткой России. Обновленная версия рейтинга опубликована на официальном сайте организации.

Теперь Самсонова занимает 15-е место в мировом рейтинге. За ней также расположились две россиянки: на 16-й позиции идет Вероника Кудерметова, на 17-й - Дарья Касаткина, которая ранее была первой ракеткой страны, но потеряла это звание, опустившись на шесть строчек. В топ-30 из представителей России также входят Екатерина Александрова (21-е место) и Анастасия Потапова (28). 16-летняя Мирра Андреева впервые в карьере поднялась на 47-е место, 19-летняя Диана Шнайдер - на 60-е.

Лидером мирового рейтинга по-прежнему остается белоруска Арина Соболенко. Второе место занимает представительница Польши Ига Свёнтек, третье - американка Коко Гауфф. Представительница Казахстана Елена Рыбакина, ранее выступавшая за Россию, поднялась на одну позицию и теперь является четвертой ракеткой мира.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) первая пятерка осталась неизменной - лидирует серб Новак Джокович, за ним следуют испанец Карлос Алькарас, россиянин Даниил Медведев, итальянец Янник Синнер и еще один представитель России Андрей Рублев. В десятке произошло одно изменение - американец Тэйлор Фритц обошел представителя Германии Александра Зверева, теперь теннисисты занимают 9-е и 10-е место соответственно.

Россиянин Аслан Карацев, дошедший на минувшей неделе до финала турнира в Токио, поднялся на 13 позиций и теперь занимает 37-е место. Его соотечественник Павел Котов, который на прошлой неделе впервые в карьере вышел в финал турнира ATP, дойдя до решающего матча на соревнованиях в Стокгольме, поднялся на 28 позиции. Теперь Котов располагается на 81-й строчке, это его самая высокая в карьере позиция в мировом рейтинге.