Чесноков считает, что теннисистке Корнеевой пора перестать играть на юниорских турнирах

Победа россиянки на юниорском Итоговом турнире абсолютно закономерна, отметил Андрей Чесноков

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Российская теннисистка Алина Корнеева своей победой на юниорском Итоговом турнире показала, что переросла этот уровень, ей пора выступать на взрослых соревнованиях. Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

22 октября Корнеева обыграла японку Сару Саито в финале юниорского Итогового турнира. 11 октября россиянка провела и выиграла первый матч основной сетки на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Гонконге, но не смогла пройти на соревнованиях далее второго круга.

"Победа Корнеевой [на юниорском Итоговом турнире] абсолютно закономерна, мне кажется, что она уже переросла этот уровень, ей пора бросать эти турниры и уже играть на взрослых. Я видел ее дебютные матчи на уровне WTA, и ей явно пока не хватает опыта на таком уровне. Если сравнивать Корнееву с Миррой Андреевой, которую она обыграла в финале Открытого чемпионата Австралии по юниорам, то Мирра уже матерый игрок, у нее есть большие победы, Корнеевой нужно ее догонять", - сказал Чесноков.

Корнеевой 16 лет, она занимает 162-е место в рейтинге WTA. В 2023 году спортсменка выиграла два юниорских турнира Большого шлема в одиночном разряде - Открытый чемпионат Австралии и Открытый чемпионат Франции. Также она вышла в полуфинал юниорского Уимблдона.