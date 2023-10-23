Футболист "Спартака" Денисов рассказал об атмосфере в команде

Полузащитник отметил, что в команде нет никаких конфликтов

МОСКВА, 23 октября. /Корр. ТАСС Даниил Сорокин/. Атмосфера в московском футбольном клубе "Спартак" рабочая, в команде нет никаких конфликтов. Об этом ТАСС рассказал полузащитник красно-белых Даниил Денисов.

"Конечно, победа в игре против "Пари НН" была очень важна, мы прервали свою безвыигрышную серию, не могу сказать ,что эта серия как-то на нас давила. В коллективе у нас все нормально, атмосфера рабочая, никаких конфликтов нет, мы продолжаем работать и готовиться к следующим играм. Если говорить о результатах команды на этом отрезке сезона, то, конечно, они могли быть лучше", - сказал Денисов.

22 октября "Спартак" дома со счетом 2:0 победил "Пари Нижний Новгород" в матче 12-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). До этого столичный клуб не мог победить в трех матчах в различных турнирах, после чего пошли разговоры о возможной отставке главного тренера команды испанца Гильермо Абаскаля.

"Спартак" занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. На счету московской команды 20 очков в 12 матчах. В следующем туре красно-белые 28 октября в гостях сыграют с воронежским "Факелом".