Умер чемпион России по хоккею в составе московского "Динамо" Суханов

Ему было 49 лет

МОСКВА, 23 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Двукратный чемпион России по хоккею в составе московского "Динамо" Дмитрий Суханов умер в возрасте 49 лет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного клуба.

"Да, он скончался. Нам об этом сообщил партнер Суханова по команде Евгений Грибко", - рассказал собеседник агентства.

Суханов провел практически всю карьеру в составе бело-голубых. В составе "Динамо" он становился абсолютным чемпионом России (1993), чемпионом Межнациональной хоккейной лиги и обладателем Кубка лиги (1995), финалистом Евролиги (1997). Игровую карьеру Суханов завершил в 1997 году.