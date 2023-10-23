Вяльбе считает, что в России снято мало фильмов о спортсменах

Президент Федерации лыжных гонок России рассказала, что продолжает общаться с актрисой, которая сыграла ее в фильме "Белый снег"

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Фильмов о спортивной истории и об отдельных личностях в российском спорте снято очень мало. Такое мнение журналистам высказала президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), член жюри XXI Международного фестиваля спортивного кино Елена Вяльбе.

"Я хотела бы поблагодарить создателей этого прекрасного фестиваля. Четыре года назад я познакомилась с кино не только как человек, который ходит в кинотеатры. Мы думаем все больше о том, чтобы нашим детям прививать любовь к Родине, и это правильно. Но надо не только петь гимн и поднимать флаг перед школой, но и чтобы они из простой жизни черпали подвиги обычных людей. Я знаю, что на фестивале будут представлены художественные, документальные и анимационные фильмы. Наверное, кроме анимационного кино, проблем нет, я пока не влюбилась в него, немного не понимаю", - сказала Вяльбе.

"О нашей великой спортивной истории, о командах и об отдельно взятых личностях фильмов снято очень мало. Есть фильмы, в которых показывается судьба человека, его характер, есть те, в которых показывают какие-то технические моменты. В чисто документальном кино можно и технику, и судьбу человека совместить", - добавила глава ФЛГР.

Также она рассказала о том, что продолжает общаться с актрисой Ольгой Лерман, сыгравшей ее в фильме "Белый снег". "С несколькими девочками поддерживаю отношения, с Ольгой в том числе. Так как Ольга живет за границей, сюда приезжает редко, в исключительных случаях, то общаемся нечасто. В некоторых дублях принимали участие настоящие спортсмены, входящие в сборную страны, две из них стали олимпийскими чемпионками", - отметила Вяльбе.

Международный фестиваль спортивного кино проходит ежегодно с 2003 года при поддержке министерства культуры, министерства спорта, Олимпийского комитета России. Президентом фестиваля является трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина. В этом году мероприятие пройдет с 26 октября по 1 ноября.

Фестиваль награжден серебряной медалью председателя Совета министров Италии Сильвио Берлускони как лучший спортивный кинофорум Европы, призами международных кинофестивалей Австрии, Италии, Словении. Фильмы - победители фестиваля демонстрировались на Олимпийских играх в Ванкувере в 2010 году и в рамках культурной программы Олимпиады в Сочи в 2014 году.