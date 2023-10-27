27 октября, 10:27
Биатлон

Зайцева рассказала, что Маматов в последние годы работал над книгой

Ольга Зайцева отметила, что двукратный олимпийский чемпион очень по-доброму к ней относился

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Виктор Маматов работал над написанием книги, но, вероятно, не успел ее закончить. Об этом ТАСС рассказала двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева.

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"Виктора Федоровича я знала и как руководителя, и как тренера, - сказала Зайцева. - Воспринимала его как наставника. Хороший, умный человек. Мы были у него на дне рождения с Анной Богалий, поздравляли его. Родной человек ушел".

"Он очень умный был, рассказывал, как тренироваться, очень по-доброму ко мне относился, - продолжила собеседница агентства. - Всегда буду его помнить. Уходят наши легенды, ушел человек с большой буквы, всегда буду его помнить. Знаю, он хотел написать книжку, наверное, не успел, мы бы ее читали".

Маматов умер 27 октября в возрасте 86 лет.

В период спортивной карьеры Маматов дважды становился олимпийским чемпионом, также в его активе четыре золотые медали чемпионатов мира. На Олимпийских играх 1984 года в Сараеве Маматов был тренером сборной СССР. Также он являлся заслуженным тренером СССР и почетным мастером спорта СССР, был награжден орденами "За заслуги перед Отечеством", Дружбы народов, дважды - орденом Трудового Красного Знамени. Маматов был президентом Федерации биатлона СССР (1989-1992), почетным вице-президентом СБР. 

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