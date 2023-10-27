Драчев отметил, что подсказки Маматова часто помогали биатлонистам

Виктор Маматов был настоящим мастером своего дела, подчеркнул Владимир Драчев

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Виктор Маматов своими подсказками часто помогал спортсменам на огневом рубеже. Об этом ТАСС рассказал четырехкратный чемпион мира и двукратный призер Олимпийских игр Владимир Драчев.

27 октября Союз биатлонистов России (СБР) сообщил о смерти Маматова, ему было 86 лет.

"Это наставник, человек, который лично мне много помог и другим помогал как специалист высокого класса в биатлоне. Настоящий мастер своего дела, хоть он и давно выступал, еще с боевой винтовкой, но тем не менее грамотно мог подсказать спортсменам их ошибки на рубеже, - сказал Драчев. - Вся его работа очень помогала, и даже просто нахождение на рубеже и его подсказки помогали нам работать лучше, более качественно".

"Как человек он был очень коммуникабельным, всегда помогал, старался сделать много таких полезных, хороших комплиментов, чтобы поднять нам настроение перед стартом, - добавил он. - И учитывая, что он был функционером в Олимпийском комитете России и Международном союзе биатлонистов, он много сделал для развития биатлона в России и за рубежом"

В период спортивной карьеры Маматов дважды становился олимпийским чемпионом, также на его счету четыре золотые медали чемпионатов мира. На Олимпийских играх 1984 года в Сараеве Маматов был тренером сборной СССР. Также он являлся заслуженным тренером СССР и почетным мастером спорта СССР, был награжден орденами "За заслуги перед Отечеством", Дружбы народов, дважды - орденом Трудового Красного Знамени. Маматов был президентом Федерации биатлона СССР (1989-1992), почетным вице-президентом СБР.