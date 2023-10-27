"Сочи" со счетом 5:4 обыграл СКА в матче Континентальной хоккейной лиги

ТАСС, 27 октября. "Сочи" со счетом 5:4 дома одержал победу над петербургским СКА в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла во дворце спорта "Большой" в присутствии 6 517 зрителей.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Кирилл Рассказов (29-я минута), Дмитрий Завгородний (32), Артур Тянулин (33), Михал Криштоф (44) и Сергей Попов (60). У проигравших отличились Александр Никишин (11), Александр Гальченюк (18), Михаил Пашнин (38) и Захар Бардаков (43).
"Сочи" прервал свою серию из четырех поражений в КХЛ. Южане во второй раз в сезоне обыграли СКА, первая встреча прошла 2 октября и также завершилась со счетом 5:4.
"Сочи" набрал 25 очков после 22 матчей и поднялся на шестое место в турнирной таблице Западной конференции, обогнав СКА. Команда из Санкт-Петербурга с 24 очками в 22 играх располагается на седьмой строчке.
В следующем матче "Сочи" 30 октября примет московское "Динамо", СКА 31 октября дома сыграет с казанским "Ак Барсом".
В других матчах пятницы минское "Динамо" в овертайме обыграло астанинский "Барыс" (2:1), челябинский "Трактор" победил магнитогорский "Металлург" (5:1), тольяттинская "Лада" была сильнее казанского "Ак Барса" (6:3). Ярославский "Локомотив" со счетом 4:3 переиграл череповецкую "Северсталь", нижегородское "Торпедо" победило "Автомобилист" из Екатеринбурга (4:2), пекинский "Куньлунь Ред Стар" нанес поражение нижнекамскому "Нефтехимику" (4:3 после серии буллитов).
1
Спартак
24
15
1
0
0
2
6
89-66
34
2
Локомотив
23
14
1
0
1
0
7
62-45
31
3
Динамо М
22
10
4
1
1
0
6
67-53
31
4
Торпедо
23
13
1
0
1
1
7
70-54
30
5
ЦСКА
23
9
2
1
0
2
9
70-50
26
6
Сочи
22
10
1
1
0
1
9
65-78
25
7
СКА
22
12
0
0
0
0
10
63-48
24
8
Динамо Мн
20
6
3
1
1
2
7
59-51
23
9
Северсталь
21
7
0
1
2
2
9
71-67
20
10
Куньлунь РС
26
3
1
4
1
2
15
54-90
19
11
Витязь
23
3
2
2
0
2
14
42-83
16
1
Металлург
25
11
2
1
2
2
7
74-69
32
2
Ак Барс
22
10
5
0
0
2
5
71-53
32
3
Лада
25
11
1
1
0
5
7
60-56
31
4
Автомобилист
24
9
3
1
1
1
9
55-49
28
5
Салават Юлаев
22
12
1
0
0
1
8
63-43
27
6
Авангард
22
8
4
0
0
3
7
56-59
27
7
Трактор
24
8
3
1
0
2
10
55-55
26
8
Сибирь
22
7
2
2
2
1
8
51-62
25
9
Нефтехимик
22
6
2
1
2
3
8
54-73
23
10
Амур
22
7
0
1
4
2
8
47-59
22
11
Барыс
24
4
1
2
2
5
10
58-77
21
12
Адмирал
21
3
2
1
2
1
12
46-62
15