27 октября, 19:02,
обновлено 27 октября, 19:18
КХЛ

"Сочи" со счетом 5:4 обыграл СКА в матче Континентальной хоккейной лиги

Южане во второй раз в сезоне обыграли петербуржцев с таким счетом

ТАСС, 27 октября. "Сочи" со счетом 5:4 дома одержал победу над петербургским СКА в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла во дворце спорта "Большой" в присутствии 6 517 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Кирилл Рассказов (29-я минута), Дмитрий Завгородний (32), Артур Тянулин (33), Михал Криштоф (44) и Сергей Попов (60). У проигравших отличились Александр Никишин (11), Александр Гальченюк (18), Михаил Пашнин (38) и Захар Бардаков (43).

"Сочи" прервал свою серию из четырех поражений в КХЛ. Южане во второй раз в сезоне обыграли СКА, первая встреча прошла 2 октября и также завершилась со счетом 5:4.

"Сочи" набрал 25 очков после 22 матчей и поднялся на шестое место в турнирной таблице Западной конференции, обогнав СКА. Команда из Санкт-Петербурга с 24 очками в 22 играх располагается на седьмой строчке.

В следующем матче "Сочи" 30 октября примет московское "Динамо", СКА 31 октября дома сыграет с казанским "Ак Барсом".

В других матчах пятницы минское "Динамо" в овертайме обыграло астанинский "Барыс" (2:1), челябинский "Трактор" победил магнитогорский "Металлург" (5:1), тольяттинская "Лада" была сильнее казанского "Ак Барса" (6:3). Ярославский "Локомотив" со счетом 4:3 переиграл череповецкую "Северсталь", нижегородское "Торпедо" победило "Автомобилист" из Екатеринбурга (4:2), пекинский "Куньлунь Ред Стар" нанес поражение нижнекамскому "Нефтехимику" (4:3 после серии буллитов).

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция

1

Спартак

24

15

1

0

0

2

6

89-66

34

2

Локомотив

23

14

1

0

1

0

7

62-45

31

3

Динамо М

22

10

4

1

1

0

6

67-53

31

4

Торпедо

23

13

1

0

1

1

7

70-54

30

5

ЦСКА

23

9

2

1

0

2

9

70-50

26

6

Сочи

22

10

1

1

0

1

9

65-78

25

7

СКА

22

12

0

0

0

0

10

63-48

24

8

Динамо Мн

20

6

3

1

1

2

7

59-51

23

9

Северсталь

21

7

0

1

2

2

9

71-67

20

10

Куньлунь РС

26

3

1

4

1

2

15

54-90

19

11

Витязь

23

3

2

2

0

2

14

42-83

16

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Восточная конференция

1

Металлург

25

11

2

1

2

2

7

74-69

32

2

Ак Барс

22

10

5

0

0

2

5

71-53

32

3

Лада

25

11

1

1

0

5

7

60-56

31

4

Автомобилист

24

9

3

1

1

1

9

55-49

28

5

Салават Юлаев

22

12

1

0

0

1

8

63-43

27

6

Авангард

22

8

4

0

0

3

7

56-59

27

7

Трактор

24

8

3

1

0

2

10

55-55

26

8

Сибирь

22

7

2

2

2

1

8

51-62

25

9

Нефтехимик

22

6

2

1

2

3

8

54-73

23

10

Амур

22

7

0

1

4

2

8

47-59

22

11

Барыс

24

4

1

2

2

5

10

58-77

21

12

Адмирал

21

3

2

1

2

1

12

46-62

15

  

Теги:
КХЛ
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация