"Сочи" со счетом 5:4 обыграл СКА в матче Континентальной хоккейной лиги

Южане во второй раз в сезоне обыграли петербуржцев с таким счетом

ТАСС, 27 октября. "Сочи" со счетом 5:4 дома одержал победу над петербургским СКА в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла во дворце спорта "Большой" в присутствии 6 517 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Кирилл Рассказов (29-я минута), Дмитрий Завгородний (32), Артур Тянулин (33), Михал Криштоф (44) и Сергей Попов (60). У проигравших отличились Александр Никишин (11), Александр Гальченюк (18), Михаил Пашнин (38) и Захар Бардаков (43).

"Сочи" прервал свою серию из четырех поражений в КХЛ. Южане во второй раз в сезоне обыграли СКА, первая встреча прошла 2 октября и также завершилась со счетом 5:4.

"Сочи" набрал 25 очков после 22 матчей и поднялся на шестое место в турнирной таблице Западной конференции, обогнав СКА. Команда из Санкт-Петербурга с 24 очками в 22 играх располагается на седьмой строчке.

В следующем матче "Сочи" 30 октября примет московское "Динамо", СКА 31 октября дома сыграет с казанским "Ак Барсом".

В других матчах пятницы минское "Динамо" в овертайме обыграло астанинский "Барыс" (2:1), челябинский "Трактор" победил магнитогорский "Металлург" (5:1), тольяттинская "Лада" была сильнее казанского "Ак Барса" (6:3). Ярославский "Локомотив" со счетом 4:3 переиграл череповецкую "Северсталь", нижегородское "Торпедо" победило "Автомобилист" из Екатеринбурга (4:2), пекинский "Куньлунь Ред Стар" нанес поражение нижнекамскому "Нефтехимику" (4:3 после серии буллитов).

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 Спартак 24 15 1 0 0 2 6 89-66 34 2 Локомотив 23 14 1 0 1 0 7 62-45 31 3 Динамо М 22 10 4 1 1 0 6 67-53 31 4 Торпедо 23 13 1 0 1 1 7 70-54 30 5 ЦСКА 23 9 2 1 0 2 9 70-50 26 6 Сочи 22 10 1 1 0 1 9 65-78 25 7 СКА 22 12 0 0 0 0 10 63-48 24 8 Динамо Мн 20 6 3 1 1 2 7 59-51 23 9 Северсталь 21 7 0 1 2 2 9 71-67 20 10 Куньлунь РС 26 3 1 4 1 2 15 54-90 19 11 Витязь 23 3 2 2 0 2 14 42-83 16