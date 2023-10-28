Соболенко и Рыбакина сыграют в одной группе на Итоговом турнире WTA

Единственной представительницей России на турнире будет Вера Звонарева, которая вместе с немкой Лаурой Зигемунд выступит в парном разряде

ТАСС, 28 октября. Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко попала в одну группу с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной, американкой Джессикой Пегулой и гречанкой Марией Саккари на Итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в мексиканском Канкуне.

Соболенко первый матч проведет против Саккари, Рыбакина - против Пегулы. Игры пройдут 29 октября.

В другом квартете сыграют представительница Польши Ига Свёнтек, американка Коко Гауфф, Онс Жабер из Туниса и чешская теннисистка Маркета Вондроушова. В соревнованиях также должна была принять участие Каролина Мухова из Чехии, но из-за травмы она вынуждена была сняться с турнира. Ее заменила Саккари.

Единственной представительницей России на турнире будет Вера Звонарева, которая вместе с немкой Лаурой Зигемунд примет участие в соревнованиях парного разряда. Звонарева и Зигемунд попали в одну группу с с Эрин Рутлифф из Новой Зеландии и Габриэлой Дабровски из Канады, которым уступили в финале Открытого чемпионата США в сентябре. В одном квартете с ними также сыграют американская пара Гауфф - Пегула и чешский дуэт Барбора Крейчикова - Катерина Синякова.

В полуфинал выйдут по две спортсменки и по две пары, занявшие первые два места в своих группах.

Итоговый турнир WTA пройдет с 29 октября по 5 ноября на покрытии "хард". Призовой фонд - $9 млн. В соревнованиях принимают участие восемь одиночниц и восемь пар, набравших наибольшее количество очков за сезон. В прошлом году победительницами Итогового турнира в парном разряде стали россиянка Вероника Кудерметова и бельгийка Элизе Мертенс, титул чемпионки в одиночном разряде завоевала француженка Каролин Гарсия. Из россиянок соревнования в одиночном разряде выигрывала Мария Шарапова (2004). Помимо Кудерметовой, победительницами турнира в парном разряде становились Елена Веснина и Екатерина Макарова (2016), Надежда Петрова и Мария Кириленко (2012). Петрова также выигрывала соревнования в паре с американкой Меган Шонесси (2004), Елена Дементьева - со словачкой Жанетт Гусаровой (2002). Анна Курникова дважды побеждала на турнире вместе со швейцаркой Мартиной Хингис (1999, 2000).