В федерации киберспорта Сербии заинтересованы в товарищеском матче с россиянами

Спортивный менеджер организации Предраг Цыганович рассказал, что сербские киберспортсмены всегда рады приехать в Россию

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Федерации электронного и компьютерного спорта Сербии было бы интересно провести товарищеский матч в нескольких дисциплинах с российскими киберспортсменами. Об этом ТАСС рассказал спортивный менеджер организации Предраг Цыганович.

29 октября пройдет финал Открытых киберспортивных студенческих игр по CS:GO. В турнире примут участие восемь команд, в том числе из Сербии.

"Мне нравится путешествовать, я использую любую возможность, чтобы куда-то съездить, с Россией то же самое, - сказал Цыганович. - Все наши игроки любят Россию, они всегда рады возможности приехать сюда и посоревноваться. У нас всегда была хорошие отношения с Федерацией компьютерного спорта России, мы используем любую возможность для работы с ней. Конечно, братское общение чувствуется, как между нашими странами. Нам было бы интересно провести товарищеский матч с Россией в нескольких дисциплинах".