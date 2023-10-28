Московское "Динамо" обыграло "Салават Юлаев" и одержало пятую победу подряд в КХЛ

ТАСС, 28 октября. Московское "Динамо" со счетом 2:1 обыграло уфимский "Салават Юлаев" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "Уфа-Арене" в присутствии 8 522 зрителей.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Артем Ильенко (9-я минута) и Эрик О'Делл (48). У проигравших отличился Николай Кулемин (10).
"Динамо" одержало пятую победу подряд. Столичная команда набрала 33 очка после 23 матчей и поднялась на 2-е место в турнирной таблице Западной конференции. Лидером является московский "Спартак", набравший 34 очка в 24 играх. "Салават Юлаев" с 27 очками в 23 встречах располагается на 5-й строчке в Восточной конференции.
В следующем матче "Динамо" 30 октября на выезде сыграет с "Сочи". "Салават Юлаев" 31 октября примет хабаровский "Амур".
В других матчах субботы московский ЦСКА обыграл новосибирскую "Сибирь" (6:3), "Амур" победил подмосковный "Витязь" (4:2).
1
Спартак
24
15
1
0
0
2
6
89-66
34
2
Динамо М
23
11
4
1
1
0
6
69-54
33
3
Локомотив
23
14
1
0
1
0
7
62-45
31
4
Торпедо
23
13
1
0
1
1
7
70-54
30
5
ЦСКА
24
10
2
1
0
2
9
76-53
28
6
Сочи
22
10
1
1
0
1
9
65-78
25
7
СКА
22
12
0
0
0
0
10
63-48
24
8
Динамо Мн
20
6
3
1
1
2
7
59-51
23
9
Северсталь
21
7
0
1
2
2
9
71-67
20
10
Куньлунь РС
26
3
1
4
1
2
15
54-90
19
11
Витязь
24
3
2
2
0
2
15
44-87
16
1
Металлург
25
11
2
1
2
2
7
74-69
32
2
Ак Барс
22
10
5
0
0
2
5
71-53
32
3
Лада
25
11
1
1
0
5
7
60-56
31
4
Автомобилист
24
9
3
1
1
1
9
55-49
28
5
Салават Юлаев
23
12
1
0
0
1
9
64-45
27
6
Авангард
22
8
4
0
0
3
7
56-59
27
7
Трактор
24
8
3
1
0
2
10
55-55
26
8
Сибирь
23
7
2
2
2
1
9
54-68
25
9
Амур
23
8
0
1
4
2
8
51-61
24
10
Нефтехимик
22
6
2
1
2
3
8
54-73
23
11
Барыс
24
4
1
2
2
5
10
58-77
21
12
Адмирал
21
3
2
1
2
1
12
46-62
15