28 октября, 13:58
КХЛ

Московское "Динамо" обыграло "Салават Юлаев" и одержало пятую победу подряд в КХЛ

Встреча завершилась со счетом 2:1

ТАСС, 28 октября. Московское "Динамо" со счетом 2:1 обыграло уфимский "Салават Юлаев" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "Уфа-Арене" в присутствии 8 522 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Артем Ильенко (9-я минута) и Эрик О'Делл (48). У проигравших отличился Николай Кулемин (10).

"Динамо" одержало пятую победу подряд. Столичная команда набрала 33 очка после 23 матчей и поднялась на 2-е место в турнирной таблице Западной конференции. Лидером является московский "Спартак", набравший 34 очка в 24 играх. "Салават Юлаев" с 27 очками в 23 встречах располагается на 5-й строчке в Восточной конференции.

В следующем матче "Динамо" 30 октября на выезде сыграет с "Сочи". "Салават Юлаев" 31 октября примет хабаровский "Амур".

В других матчах субботы московский ЦСКА обыграл новосибирскую "Сибирь" (6:3), "Амур" победил подмосковный "Витязь" (4:2).

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция

1

Спартак

24

15

1

0

0

2

6

89-66

34

2

Динамо М

23

11

4

1

1

0

6

69-54

33

3

Локомотив

23

14

1

0

1

0

7

62-45

31

4

Торпедо

23

13

1

0

1

1

7

70-54

30

5

ЦСКА

24

10

2

1

0

2

9

76-53

28

6

Сочи

22

10

1

1

0

1

9

65-78

25

7

СКА

22

12

0

0

0

0

10

63-48

24

8

Динамо Мн

20

6

3

1

1

2

7

59-51

23

9

Северсталь

21

7

0

1

2

2

9

71-67

20

10

Куньлунь РС

26

3

1

4

1

2

15

54-90

19

11

Витязь

24

3

2

2

0

2

15

44-87

16

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Восточная конференция

1

Металлург

25

11

2

1

2

2

7

74-69

32

2

Ак Барс

22

10

5

0

0

2

5

71-53

32

3

Лада

25

11

1

1

0

5

7

60-56

31

4

Автомобилист

24

9

3

1

1

1

9

55-49

28

5

Салават Юлаев

23

12

1

0

0

1

9

64-45

27

6

Авангард

22

8

4

0

0

3

7

56-59

27

7

Трактор

24

8

3

1

0

2

10

55-55

26

8

Сибирь

23

7

2

2

2

1

9

54-68

25

9

Амур

23

8

0

1

4

2

8

51-61

24

10

Нефтехимик

22

6

2

1

2

3

8

54-73

23

11

Барыс

24

4

1

2

2

5

10

58-77

21

12

Адмирал

21

3

2

1

2

1

12

46-62

15

  

Теги:
КХЛ
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация