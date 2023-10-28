Московское "Динамо" обыграло "Салават Юлаев" и одержало пятую победу подряд в КХЛ

Встреча завершилась со счетом 2:1

ТАСС, 28 октября. Московское "Динамо" со счетом 2:1 обыграло уфимский "Салават Юлаев" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "Уфа-Арене" в присутствии 8 522 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Артем Ильенко (9-я минута) и Эрик О'Делл (48). У проигравших отличился Николай Кулемин (10).

"Динамо" одержало пятую победу подряд. Столичная команда набрала 33 очка после 23 матчей и поднялась на 2-е место в турнирной таблице Западной конференции. Лидером является московский "Спартак", набравший 34 очка в 24 играх. "Салават Юлаев" с 27 очками в 23 встречах располагается на 5-й строчке в Восточной конференции.

В следующем матче "Динамо" 30 октября на выезде сыграет с "Сочи". "Салават Юлаев" 31 октября примет хабаровский "Амур".

В других матчах субботы московский ЦСКА обыграл новосибирскую "Сибирь" (6:3), "Амур" победил подмосковный "Витязь" (4:2).

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 Спартак 24 15 1 0 0 2 6 89-66 34 2 Динамо М 23 11 4 1 1 0 6 69-54 33 3 Локомотив 23 14 1 0 1 0 7 62-45 31 4 Торпедо 23 13 1 0 1 1 7 70-54 30 5 ЦСКА 24 10 2 1 0 2 9 76-53 28 6 Сочи 22 10 1 1 0 1 9 65-78 25 7 СКА 22 12 0 0 0 0 10 63-48 24 8 Динамо Мн 20 6 3 1 1 2 7 59-51 23 9 Северсталь 21 7 0 1 2 2 9 71-67 20 10 Куньлунь РС 26 3 1 4 1 2 15 54-90 19 11 Витязь 24 3 2 2 0 2 15 44-87 16