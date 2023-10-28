"Ростов" обыграл "Локомотив" в матче чемпионата России по футболу

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу команды из Ростова-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 октября. /ТАСС/. Футболисты "Ростова" со счетом 1:0 обыграли московский "Локомотив" в матче 13-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Ростов-Арене".

Мяч на третьей минуте забил Кирилл Щетинин.

"Ростов" прервал серию "Локомотива" из четырех матчей без поражений в РПЛ (две победы, две ничьих). Ростовчане одержали вторую победу подряд. В текущем сезоне команды играли друг с другом в третий раз. В рамках группового этапа "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России "Ростов" одержал домашнюю победу со счетом 2:1, а в Москве успех праздновал "Локомотив" - 3:1.

"Локомотив" с 20 очками и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. "Ростов" набрал 16 очков и поднялся на девятую строчку.

В следующем туре "Ростов" 6 ноября на выезде сыграет с "Оренбургом", "Локомотив" 5 ноября примет московский "Спартак".

В другом матче самарские "Крылья Советов" дома сыграли вничью с "Оренбургом" (1:1). "Крылья Советов" с 22 очками занимают третье место в турнирной таблице. "Оренбург" набрал 12 очков и располагается на 14-й строчке.