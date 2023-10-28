"Ростов" обыграл "Локомотив" в матче чемпионата России по футболу

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 октября. /ТАСС/. Футболисты "Ростова" со счетом 1:0 обыграли московский "Локомотив" в матче 13-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Ростов-Арене".
Мяч на третьей минуте забил Кирилл Щетинин.
"Ростов" прервал серию "Локомотива" из четырех матчей без поражений в РПЛ (две победы, две ничьих). Ростовчане одержали вторую победу подряд. В текущем сезоне команды играли друг с другом в третий раз. В рамках группового этапа "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России "Ростов" одержал домашнюю победу со счетом 2:1, а в Москве успех праздновал "Локомотив" - 3:1.
"Локомотив" с 20 очками и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. "Ростов" набрал 16 очков и поднялся на девятую строчку.
В следующем туре "Ростов" 6 ноября на выезде сыграет с "Оренбургом", "Локомотив" 5 ноября примет московский "Спартак".
В другом матче самарские "Крылья Советов" дома сыграли вничью с "Оренбургом" (1:1). "Крылья Советов" с 22 очками занимают третье место в турнирной таблице. "Оренбург" набрал 12 очков и располагается на 14-й строчке.
1
"Краснодар"
12
8
4
0
28
21
7
14
2
"Зенит"
12
7
2
3
23
25
12
13
3
"Крылья Советов"
13
6
4
3
22
27
18
9
4
"Спартак"
13
6
2
5
20
18
20
-2
5
"Локомотив"
13
5
5
3
20
18
17
1
6
"Динамо"
12
4
6
2
18
17
15
2
7
ЦСКА
12
4
6
2
18
22
17
5
8
"Пари НН"
12
5
2
5
17
11
11
0
9
"Ростов"
13
4
4
5
16
21
24
-3
10
"Урал"
12
4
4
4
16
13
18
-5
11
"Рубин"
13
4
4
5
16
12
20
-8
12
"Факел"
13
4
3
6
15
11
15
-4
13
"Ахмат"
12
3
3
6
12
12
15
-3
14
"Оренбург"
13
3
3
7
12
15
21
-6
15
"Балтика"
13
3
3
8
11
12
19
-7
16
"Сочи"
12
3
0
9
9
13
19
-6