28 октября, 15:30,
обновлено 28 октября, 15:40
Футбол в России

"Ростов" обыграл "Локомотив" в матче чемпионата России по футболу

Защитник "Ростова" Илья Вахания и защитник "Локомотива" Наир Тикнизян. Эрик Романенко/ ТАСС
Защитник "Ростова" Илья Вахания и защитник "Локомотива" Наир Тикнизян
© Эрик Романенко/ ТАСС

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу команды из Ростова-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 октября. /ТАСС/. Футболисты "Ростова" со счетом 1:0 обыграли московский "Локомотив" в матче 13-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Ростов-Арене".

Мяч на третьей минуте забил Кирилл Щетинин.

"Ростов" прервал серию "Локомотива" из четырех матчей без поражений в РПЛ (две победы, две ничьих). Ростовчане одержали вторую победу подряд. В текущем сезоне команды играли друг с другом в третий раз. В рамках группового этапа "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России "Ростов" одержал домашнюю победу со счетом 2:1, а в Москве успех праздновал "Локомотив" - 3:1.

"Локомотив" с 20 очками и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. "Ростов" набрал 16 очков и поднялся на девятую строчку.

В следующем туре "Ростов" 6 ноября на выезде сыграет с "Оренбургом", "Локомотив" 5 ноября примет московский "Спартак".

В другом матче самарские "Крылья Советов" дома сыграли вничью с "Оренбургом" (1:1). "Крылья Советов" с 22 очками занимают третье место в турнирной таблице. "Оренбург" набрал 12 очков и располагается на 14-й строчке.

Чемпионат России по футболу сезона-2023/24

1

"Краснодар"

12

8

4

0

28

21

7

14

2

"Зенит"

12

7

2

3

23

25

12

13

3

"Крылья Советов"

13

6

4

3

22

27

18

9

4

"Спартак"

13

6

2

5

20

18

20

-2

5

"Локомотив"

13

5

5

3

20

18

17

1

6

"Динамо"

12

4

6

2

18

17

15

2

7

ЦСКА

12

4

6

2

18

22

17

5

8

"Пари НН"

12

5

2

5

17

11

11

0

9

"Ростов"

13

4

4

5

16

21

24

-3

10

"Урал"

12

4

4

4

16

13

18

-5

11

"Рубин"

13

4

4

5

16

12

20

-8

12

"Факел"

13

4

3

6

15

11

15

-4

13

"Ахмат"

12

3

3

6

12

12

15

-3

14

"Оренбург"

13

3

3

7

12

15

21

-6

15

"Балтика"

13

3

3

8

11

12

19

-7

16

"Сочи"

12

3

0

9

9

13

19

-6

  

Теги:
Российский футбол
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация